藤枝MYFCは26日、FC東京のMF北原槙が育成型期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2027年6月30日までの1年間で、FC東京との公式戦には出場できない。

現在16歳の北原は、FC東京の下部組織出身。2025年2月に2種選手登録されると、3月1日の明治安田J1リーグ第4節の鹿島アントラーズ戦に出場し、J1最年少出場記録を15歳7カ月22日に更新。16歳の誕生日にプロ契約を締結していた。

2025シーズンはJ1で7試合、YBCルヴァンカップで2試合、天皇杯で1試合に出場。しかし、明治安田J1百年構想リーグでは出番がなかった。

Uー17日本代表としても活躍する北原は、藤枝の公式サイトを通じてコメント。「FC東京から育成型期限付き移籍で加入することになりました、北原槙です。クラブの目標達成に貢献できるように、藤枝MYFCのために全ての力を懸けて戦います。応援をよろしくお願いします！」と意気込んでいる。

また、FC東京を通じてコメント。「このたび、藤枝MYFCに育成型期限付き移籍することになりました。成長スピードを加速させるためにこの決断をしました」と移籍の理由を明かし、「自分の価値をもう一度証明して、東京に帰ってきます。応援をよろしくお願いします！」と、新天地での成長に意気込んだ。