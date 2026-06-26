FC東京は26日、セルティックから期限付き移籍で加入中の稲村隼翔を完全移籍で獲得することを発表した。

現在24歳の稲村は、FC東京U－15深川、前橋育英高校を経て、東洋大学へ進学し、3年時にアルビレックス新潟への加入内定が発表された。4年時に特別指定選手として明治安田J1リーグでデビューを飾り、卒業後に正式に新潟に加入した。2025明治安田J1リーグでは16試合出場すると、昨夏にセルティックへの完全移籍加入が決定。しかし、出場機会に恵まれず、今年1月にレンタル移籍でFC東京に加入した。

FC東京では明治安田J1百年構想リーグで17試合に出場し、主力選手として同クラブをけん引。従来の契約は今月末で満了となるはずだったが、完全移籍となり、2026－27シーズンもFC東京でプレーすることが決まった。

完全移籍に際し、稲村はクラブの公式サイトを通じて、今後の意気込みを示している。

「完全移籍で加入することになり、来シーズン以降もFC東京でプレーさせていただくことになりました。東京の歴史の一部になれるように覚悟をもって戦います」



「この青赤のユニフォームを着られる喜びを感じながら積み上げていけば、必ず目標を達成できると信じています。優勝しましょう」