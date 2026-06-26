COLLECTが運営する「道の駅常総」(茨城県常総市)は6月30日まで、現在開催中のイベント『常総メロンフェス2026』を延長する。

常総メロンフェス2026

6月13日から開始した同イベントは、開幕以来、多くの人が来場し、メロン大試食会や全国配送キャンペーンをはじめとした各企画が大変好評とのこと。6月18日までのわずか6日間でメロンの配送件数が400件、茨城県産メロンの販売数が累計約8,000玉を突破するなど大きな反響を呼び、「もう一度買いに行きたい」といった要望に応え、期間延長が決定した。

延長期間中も、鉾田市や行方市など県内各地のメロンを無料で食べ比べできる「メロン大試食会」や、遠方への贈り物に適した「全国どこでも1個口1,000円配送キャンペーン(北海道・沖縄・離島除く)」を毎日開催する。

メロン大試食会

館内の各飲食店(いなほ食堂、ぼくとメロンとソフトクリームなど)による期間限定のメロングルメも継続して販売する。

オリジナルのメロングルメが多数

6月27日・28日の週末限定イベントとして、先着50名にメロンを1玉777円で販売する「朝一メロン大特価市」や、開催時間非公開の「メロンゲリラ特売」を実施する。

そのほか、大吉でメロン1玉がもらえる「メロンおみくじ」や、ピンを倒してメロン獲得に挑戦する「メロンボーリング」など、家族で楽しめる参加型企画も用意する。