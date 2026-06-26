FIFAワールドカップ2026・グループF第3節（最終節）が現地時間25日に行われ、日本代表はスウェーデンと引き分けた。

日本は後半立ち上がりに巧みな連携から堂安律のスルーパスに抜け出した前田大然がネットを揺らすも、6分後にアンソニー・エランガに強烈なシュートを叩き込まれて同点に。それでも、その後は“守護神”鈴木彩艶の好セーブもあって逆転は許さず、1－1で試合を終えて3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

右シャドーの位置で先発出場した堂安は「楽しかったです。左に行っても良いという指示があった中で非常にやりがいを感じながらプレーしていましたし、切り替えところではシャドーから良い守備をするという自分の良さは出ていたと思うので、良い感覚はありました」と振り返りつつ、1勝2分無敗で終えたグループステージの戦いについて次のように手応えを示している。

「課題も収穫もありました。3位通過もあるという新しいレギュレーションの中で、しっかり2位通過したことに価値があると思いますし、1位突破したオランダにも力負けしなかったという意味では、前回のカタール大会とは違う内容で突破できたという自信はあります。今日の試合が終わってからも、優勝を目指しているチームという雰囲気がありました。疲弊しているところはありますが、次の試合に勝つために準備していますし、達成感はみんな持っていないので、逞しいなと思っています」

決勝トーナメント初戦のラウンド32では“王国”ブラジルと対戦。堂安は「一発勝負を楽しめる国にやっとなってきたというのが日本サッカーの進歩だと思います。しっかり突破して、ギアを上げていく準備はできているので、ワールドカップが今から始まるんだという感じです」と前置きしつつ、「彼らにはない僕たちの良さがあると思うので、したたかに相手の嫌がることを90分間やって、相手にウザいなと思わせる試合がしたいと思います」と意気込みを示した。

また、67分の交代時に怒りの表情を浮かべていたことについて質問が飛ぶと、「監督に怒っていないですし、怒っていた理由があるので、大会が終わったら話します」と答えた。

【ゴール動画】堂安律から前田大然！日本代表が華麗な連携から先制点