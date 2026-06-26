「もっと手軽に、もっと強力に汚れを落としたい！」

そんな願いを叶える、まさに“革命的”な一台が誕生しました。

美容シャワーヘッド「ミラブル」の技術が、まさかハンディタイプの高圧洗浄機に搭載されるとは…！しかも、水道もコンセントも不要で、約0.86kgという驚きの軽さ。

今回ご紹介する「MIRABLE AQUABLAST MINI（ミラブル アクアブラスト ミニ）」は、これまでの高圧洗浄機の常識を根底から覆す、新しい掃除の概念を提案します。

高圧洗浄機の常識を覆す「MIRABLE AQUABLAST MINI」

皆さんが高圧洗浄機と聞いて抱く「大きくて重そう」「準備が面倒」「電源や水道が必要だから場所を選ぶ」といったイメージは、もう過去のものです。

「MIRABLE AQUABLAST MINI」は、谷村実業株式会社が展開する「T-PROFESSIONAL」ブランドの「THE HYDRO CLEANER」シリーズの最新作。

これまでのシリーズも累計応援購入総額が5億円を超える人気を誇ってきましたが、今回はさらにコンパクトに、そして「ミラブル技術」という強力な武器を携えて登場しました。

開発の背景には、「もっと小さいモデルが欲しい」「靴やペット用品を手軽に洗いたい」「キャンプや屋外でも使いたい」というユーザーの声があったといいます。まさに、そんな私たちの「あったらいいな」を形にしてくれたのが、この一台です。

水だけで汚れ・ニオイ・菌を徹底除去！驚きの洗浄力と機能性

「MIRABLE AQUABLAST MINI」は、その「洗浄力」と「携帯性」の両立が最大の魅力です。

優しいのに強力！「ミラブル技術」が生み出すウルトラファインバブル洗浄

「ミラブル」といえば、毛穴の奥まで届く超微細な泡で肌を優しく洗い上げるシャワーヘッドとして有名です。その画期的な技術が、なんと高圧洗浄機に搭載されました。

約1億6,000万個以上ものウルトラファインバブル（直径1μm未満の目に見えないほど小さな泡）が、汚れの隙間に入り込み、洗剤を使わずに汚れを浮かせます。

これはまさに、水が持つ本来の力を最大限に引き出した洗浄方法。素材を傷めにくく、それでいて驚くほど汚れが落ちる。環境にもお財布にも優しい、新時代の洗浄体験が待っています。

ウルトラファインバブルとは？

ISO（国際標準化機構）で定められた国際標準規格で、直径1μm未満の泡のこと。一般的なマイクロバブルよりもさらに小さく、非常に優れた洗浄力を持つとされています。

洗浄するだけで消臭・除菌効果も！

さらに驚くべきは、消臭効果まで確認されている点です。臭いが気になる靴の洗浄やトイレ、ペット用品の掃除にも大活躍。

水で洗うだけで、汚れだけでなくニオイまでスッキリできるのは、本当に画期的ですよね！

どこでも持ち運び自由！約0.86kgの超軽量・コンパクトボディ

本体重量はなんと約0.86kg。片手で軽々扱えるサイズ感なので、女性でも全く負担になりません。折りたたみ時はわずか180mmというコンパクトさで、収納場所に困ることもありません。これなら「ちょっと掃除したいな」と思った時に、サッと取り出して使えますね。

電源・水道不要！2WAY給水方式で場所を選ばない

USB Type-C充電式なので、コードレスで使用可能。さらに、給水はペットボトルからも、ホースからも選べる2WAY方式。

これなら、玄関やベランダはもちろん、駐車場、キャンプ場、さらには防災時まで、場所を選ばずに使えます。まさに「水があればどこでも高圧洗浄！」を可能にしてくれます。

4種のマルチノズル、泡洗浄、温水対応でどんな汚れにも対応

ノズルは用途に合わせて4種類の水流にワンタッチで切り替え可能。さらに、付属の泡ボトルを使えば、泡で頑固な汚れを浮かせて落とすこともできます。

個人的に嬉しいのは、最大45℃の温水にも対応していること！キッチンのしつこい油汚れなども効果的に除去できるだけでなく、アウトドアでの緊急時の温水シャワーとしても使えるというから驚きです。こんなに多機能なのに、このコンパクトさには脱帽ですね。

選べる2色のカラーバリエーション

本体カラーはホワイトとブラックの2色展開。お好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

「MIRABLE AQUABLAST MINI」が活躍するシーン

このミニ高圧洗浄機がどんな場面で活躍するか、想像しただけでワクワクしませんか？

「掃除のために準備する」という意識から、「気づいた時にすぐ洗う」という新しい洗浄スタイルが実現します。

: 泥汚れや砂埃もサッと洗い流せます。: 洗車だけでなく、外壁やタイルの掃除も気軽に。: キャンプ用品の泥落とし、海水浴後の洗い流しにも。: ゲージや散歩後の足元の汚れも清潔に。: 細かい部分の洗浄も楽々。: 届きにくい隙間の汚れもウルトラファインバブルでスッキリ。

Makuakeで先行販売中！お得に手に入れるチャンス

「MIRABLE AQUABLAST MINI」は、現在Makuakeにて先行販売されています。

: MIRABLE AQUABLAST MINI（ミラブルアクアブラストミニ）: 32,780円（税込）

あの「ミラブル」の技術を搭載し、これだけ多機能でコンパクト、コードレスまで実現した高圧洗浄機が、2万円台前半で購入できるのは、正直かなりお得だと感じました。通常価格から考えると、先行割引のコスパは非常に高いと言えるでしょう。

Makuake先行販売は2026年6月27日（土）AM10:00からスタートしています。さらに、プロジェクト初日限定でシャワーヘッド「ミラブル」（49,390円相当）が抽選で10名様に当たる特典もありました。

最新の情報は、ぜひMakuakeのプロジェクトページでチェックしてみてください！

サイエンス社の「ミラブル技術」とT-PROFESSIONALの挑戦

今回の「MIRABLE AQUABLAST MINI」の核となる「ミラブル技術」は、ファインバブル専業メーカーである株式会社サイエンスの独自技術です。

シャワーヘッドの「ミラブル」シリーズでご存知の方も多いと思いますが、同社は医療、介護、環境、工業など多岐にわたる分野でファインバブル技術を展開しています。2025年大阪・関西万博では「ミライ人間洗濯機」を展示する予定もあり、その技術力の高さと先進性には目を見張るものがあります。

ファインバブル技術についてもっと知りたい方は、サイエンスのウェブサイトで詳細を確認できます。

そして、この革新的な製品を手がけるのが、谷村実業株式会社の「T-PROFESSIONAL」ブランドです。「暮らしを革新する、プロフェッショナル基準。」をコンセプトに、プロの知見とユーザーの声を融合させ、高い信頼性と使いやすさを追求しています。

これまでの「THE HYDRO CLEANER」シリーズが累計5億2000万円以上もの応援購入を集めていることからも、その実力とユーザーからの支持の高さがうかがえます。

T-PROFESSIONALブランドサイトでも、詳細を確認できます。

まとめ

「MIRABLE AQUABLAST MINI」は、これまでの高圧洗浄機の常識を覆す、まさに「新しい時代の掃除道具」だと感じました。

これらの要素が融合することで、「掃除のための準備」という概念がなくなり、「気づいた時にすぐ洗う」という、もっと気軽で快適な掃除習慣が生まれるはずです。

家の中だけでなく、アウトドアシーンや万が一の防災時まで、私たちの生活を豊かに、そして安心させてくれる可能性を秘めた一台と言えるでしょう。

Makuakeでの先行販売は、お得に手に入れる絶好のチャンスです。ぜひこの機会に、新しい洗浄体験を始めてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。