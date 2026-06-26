『FIFAワールドカップ2026』グループF第3節の日本代表戦に臨むスウェーデン代表のスターティングメンバーが発表された。

勝ち点1以上を獲得するとグループステージ突破が決定するスウェーデン代表は、前節のオランダ代表戦から2選手を変更。MFベンジャミン・ニグレンとMFイェスパー・カールストロームに代えて、DFエリオット・ストラウドとオランダ戦でゴールを挙げているFWアンソニー・エランガがスタメンに名を連ねた。これにより、DFヴィクトル・リンデロフが中盤で起用される見込みだ。

エランガを先発させたことを受け、スウェーデン代表はこれまでの「5－3－2」ではなく、エランガとアレクサンデル・イサクを両ワイドに配した「3－4－3」や、エランガを中盤の右サイドに置く「4−4−2」などへのシステム変更が予想される。

日本代表戦に向けたスウェーデン代表のスタメンは以下の通り（並びは予想）。

■スウェーデン代表スタメン

▼GK

23 クリストファー・ノルフェルト

▼DF

21 アレクサンダー・ベルンハルドソン

2 グスタフ・ラガービエルケ

4 イサク・ヒエン

5 ガブリエル・グドムンドソン

▼MF

11 アンソニー・エランガ

3 ヴィクトル・リンデロフ

18 ヤシン・アヤリ

24 エリオット・ストラウド

▼FW

9 アレクサンデル・イサク

17 ヴィクトル・ギェケレシュ

◻︎スウェーデン代表 控えメンバー

▽GK

1 ヤコブ・ヴィデル・ゼッターストローム

12 ヴィクトル・ヨハンソン

▽DF

6 ヘルマン・ヨハンソン

8 ダニエル・スヴェンソン

10 ベンジャミン・ニグレン

14 ヒャルマル・エクダル

15 カール・スタルフェルト

16 イェスパー・カールストローム

20 エリック・スミス

▽MF

7 ルーカス・ベリヴァル

13 ケン・セマ

19 マティアス・スヴァンベリ

22 ベスフォルト・ゼネリ

▽FW

25 グスタフ・ニルソン

26 タハ・アリ