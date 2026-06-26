健診結果の封筒を受け取ったあと、「毎年のことだから」とそのまましまっていませんか。

厚生労働省の令和6年「国民健康・栄養調査」では、20～60歳代男性の肥満者(BMI25以上)は34.0%、40～60歳代女性でも20.2%でした[*1]。ただし、健診票に「肥満」とあることだけで、すぐに病気と決まるわけではありません。大切なのは、体重だけでなく、血糖・血圧・脂質など、体に負担が出始めていないかを見ることです。

糖尿病専門医・指導医の三浦正樹先生に、健診票をしまう前に確認したい3つのサインを聞きました。

三浦正樹 みうらまさき 亀田総合病院 糖尿病・内分泌内科 部長。順天堂大学医学部卒業、同大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学修了。日本糖尿病学会専門医・指導医、同学会学術評議員。専門は糖尿病、肥満症、内分泌代謝疾患。日本肥満学会（JASSO）、日本肥満症治療学会に所属し、肥満症診療・生活習慣病診療に取り組んでいる。 この監修者の記事一覧はこちら

まず知っておきたい「肥満」と「肥満症」の違い

日本の基準では、BMIが25以上の場合、医学的には「肥満」に分類されます。ただし、肥満そのものが直ちに病気という意味ではありません。肥満が原因となって血糖、血圧、脂質、肝機能、睡眠時無呼吸、関節の痛みなどの健康障害が生じている場合、医師の診断によって「肥満症」として治療の対象になります[*2]。

厳密には内臓脂肪の評価なども診断に関わりますが、一般の読者にとって大切なのは「体重だけで自分を責めること」ではなく、「体に負担が出始めていないかを早めに見つけること」です。最終的な診断は医師が行いますが、受診を考える入口は健診票の中にあります。

サイン1：「要精査」「要医療」が付いている

最初に見てほしいのは、健診結果の判定欄です。血糖、血圧、中性脂肪、LDLコレステロール、肝機能、尿酸などに「要精査」「要医療」「要受診」といった判定が付いている場合は、体重の問題だけでなく、体の中で負担が進んでいる可能性があります[*2]。

ここで避けたいのは、「少し高いだけ」「毎年同じだから」と自己判断で閉じてしまうことです。健診は病名を確定する場ではありませんが、相談のきっかけとしては十分です。

サイン2：BMIだけでなく、血糖・血圧・脂質も一緒に悪くなっている

BMIの数字だけを見て一喜一憂する必要はありません。むしろ大切なのは、血糖やHbA1c、血圧、中性脂肪、LDLコレステロール、肝機能などが一緒に動いていないかです[*2]。

たとえば、体重が少し増えた時期に血糖や血圧も上がっているなら、体が「今の生活が少しきつくなってきた」と知らせているサインかもしれません。数字の細かい判定は医師に任せてかまいません。自分で診断しようとせず、健診結果を持って相談することが大切です。

サイン3：去年より悪くなっている

健診票は、1年分だけで見るより、数年分を並べると見え方が変わります。去年より体重が増えた、HbA1cが少し上がった、血圧がじわじわ高くなっている。こうした小さな変化は、将来の病気を防ぐための早い合図です。

受診時には、できれば過去3-5年分の健診結果を持参できると安心です。どの数字がいつから変わったかが分かると、生活習慣の見直しや治療方針を考えやすくなるからです。

何科に行けばいい? 受診の際の準備と本人への声のかけ方

相談先としては、かかりつけ医、糖尿病内分泌内科、循環器内科、肥満症外来などが考えられます。近くに専門外来がない場合でも、まずはかかりつけ医に「健診結果で肥満と血糖・血圧が気になるので相談したい」と伝えるだけで十分です。

受診前に準備しておきたいこと

受診前に用意しておくとよいのは、過去3-5年分の健診結果、体重の変化のメモ、これまで試した食事・運動・ダイエットの内容です。うまくいかなかった経験も、治療方針を考えるための大事な情報になります。

「相談だけでも行ってみない?」と責めない声掛けを

自分自身ではなく家族の場合、どう声をかけて受診を勧めればいいのか迷うこともあるでしょう。

その場合、「痩せなよ」ではなく、「健診結果、一緒に見てみる?」「心配だから、相談だけでも行ってみない?」などの方が、受診の入口になりやすいものです。責める言葉は、本人を前に進ませるより、相談しづらくしてしまうことがあります。

健診票は、体からの“早めのメッセージ”

健診票を開いた時点で、自分の体と向き合う第一歩を踏み出しています。

大切なのは、数字を見て自分を責めることではなく、将来の病気を防ぐために、今できる相談につなげることです。健診票は、叱られるための紙ではなく、体が出してくれた早めのメッセージです。封筒にしまう前に、一度立ち止まって数値を見直してみてはいかがでしょうか。