福島ユナイテッドFCは25日、横浜FCから期限付き移籍加入中のFW三浦知良について、同期間を2027年6月30日まで延長することを発表した。

1967年2月26日生まれの“キング・カズ”は現在59歳。ブラジルのサントスで始めたプロキャリアにおいて、これまでにヴェルディ川崎（現：東京ヴェルディ）や京都パープルサンガ（現：京都サンガF.C.）、ヴィッセル神戸や横浜FC、ジェノア（イタリア）やディナモ・ザグレブ（クロアチア）、日本代表などでもプレー。そして今冬、福島ユナイテッドFCにレンタル加入したJリーグの初代MVPは、明治安田J2・J3百年構想リーグで6試合に出場していた。

来年2月に還暦を迎える“キング・カズ”は、秋春制元年の2026－27シーズンを“Jリーガー”としてプレーすることに。まずは保有元の横浜FCに向け、クラブ公式サイトにて、以下のようにコメントを残した。

「横浜FCファン・サポーターの皆さんこんにちは。三浦知良です。今シーズンも引き続き、福島ユナイテッドFCでプレーすることを決めました。チャレンジをし続け、良い結果をみなさまへ届けられるよう日々の練習を全力で取り組みます。横浜FCの幸運と躍進を願っています。 Boa Sorte」

また、福島ユナイテッドFCで引き続きプレーするフォワードは、同クラブ公式サイトにて、以下のようにコメントを残している。

「昨シーズンはみなさまの温かい声援が大きな力になりました。ありがとうございました。引き続き、福島ユナイテッドFCでのチャレンジを続けることを決断しました。変わらず情熱を燃やし続け、チームのJ2昇格に貢献できるよう日々のトレーニングから全力を尽くします。みんなで喜びを分かち合いましょう」