夏本番、連日続く猛暑の中、お子さんの足のムレや不快感に頭を悩ませていませんか？外で元気に遊びたい子どもたちにとって、足元の快適さはパフォーマンスを左右する重要な要素です。そんな親御さんの悩みを解決するために、スポーツ用品大手のアルペンが展開するプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から、裸足でも心地よく履ける「清涼サマーシューズ」が新登場しました！

このシューズは、従来のジュニアランニングシューズの快適さをさらに進化させ、夏の過酷な環境下でも子どもたちが笑顔で過ごせるよう徹底的に設計されています。今回は、ママも子どもも嬉しい、この革新的なサマーシューズの秘密を徹底解説します。

猛暑を乗り切る！TIGORA「清涼サマーシューズ」の驚くべき機能

今年の夏、お子さんの足元を快適に保ち、さらに自立心を育む手助けもしてくれるTIGORAの「清涼サマーシューズ」。その魅力的な機能を詳しく見ていきましょう。

1. 圧倒的な通気性で足元サラサラ！

年々厳しくなる日本の夏において、シューズ内のムレは大きな課題です。しかし、この「清涼サマーシューズ」は、その悩みを根本から解決します。

アッパー（甲の部分）全体にメッシュ素材を採用し、さらにサイドパーツにも通気口を設けることで、シューズ内部の熱や湿気を効率的に排出。自社調べでは、シューズ内温度が37℃から32℃に下がるまでの時間が従来品と比較して約2.8倍も向上したという驚きの結果が出ています。まるで足元に常に微風が吹き抜けるような清涼感で、暑い日でも裸足で履きたくなるほどの快適さを実現しました。

2. 親子に嬉しい！手を使わない「ハンズフリー機能」

忙しい朝、玄関で子どもが靴を履くのに時間がかかったり、遊びに夢中でかかとを踏んでしまったり…。そんな日常のちょっとしたストレスを解消してくれるのが、このシューズに搭載されたハンズフリー機能です。

手を使わずに、足を入れるだけでサッと履ける設計は、子どもたちの「自分でできる！」という自立心を育むだけでなく、かかとをしっかり保護しながら正しい履き方をサポートします。これでもう、親御さんが「早くして！」と急かす必要もなくなるかもしれませんね。

▲ ハンズフリー機能でサッと着脱

▲ 手を使わずに履けるのは助かりますね

3. 全力で走れる！優れたグリップ力と軽快な反発性

子どもたちは、遊びも走りも常に全力投球！この「清涼サマーシューズ」は、そんな活発な子どもたちの動きを足元から力強くサポートします。

地面をしっかり掴むグリップ力

アウトソールにはスパイク形状のラバースタッドが配置されており、公園の土のグラウンドや、雨上がりの校庭など、滑りやすい場所でもしっかりと地面を捉えます。これで、思いっきり駆け回っても安心です。

▲ スパイク形状のラバースタッドが地面をしっかり捉える

軽やかな走りを生む反発性とクッション性

ミッドソールには軽量で反発性に優れた高弾性EVA（エチレン酢酸ビニル共重合樹脂）を採用。着地時の衝撃を効率よく推進力に変換してくれるため、子どもたちはより軽やかに、そして楽しく走ることができます。同時に、足への負担も軽減されるため、毎日履いても疲れにくい設計です。

▲ 高弾性EVAミッドソールが推進力とクッション性を提供

さらに、TIGORAは12,000人もの日本人の足型計測データをベースに、3E幅広設計で足の指先にゆとりを持たせたラスト（靴型）を設計しています。成長段階にある子どもの足に本当に合ったシューズを提供したいという開発者の想いが感じられます。

TIGORA（ティゴラ）ってどんなブランド？

「TIGORA」は、半世紀以上にわたりスポーツに携わってきたアルペンが、「多くの方にもっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい」という想いから生まれたプライベートブランドです。高機能なスポーツアイテムを、高いコストパフォーマンスで提供しているのが特徴。品質に妥協せず、それでいてお財布にも優しい、親御さんにとっても嬉しい選択肢となるブランドです。スポーツデポやアルペンによく行く方はご存知かもしれませんね。

驚きの価格と豊富なカラーバリエーション

これだけの機能とこだわりが詰まった「清涼サマーシューズ」ですが、気になるのはその価格とラインナップです。

項目 詳細 サイズ 17.0～24.0cm (0.5cm刻み) カラー ブラック×ホワイト、ブルー×ホワイト、パープル×ホワイト 価格 ￥2,999（税込）

▲ ブラック×ホワイト

▲ ブルー×ホワイト

▲ パープル×ホワイト

2,999円（税込）という価格は、これだけの高機能と、日本の子どもの足に合わせたこだわりの設計を考慮すると、まさに破格のコストパフォーマンスと言えるでしょう。毎日履く通学シューズとしても、公園での遊び用としても、ワンシーズンしっかり使えることを考えれば、非常にお得な買い物になるはずです。

どこで手に入る？発売情報と関連シューズ

この素晴らしい「清涼サマーシューズ」は、2026年6月下旬より順次、スポーツデポ限定95店舗およびアルペングループ公式オンラインストアで発売されます。

好評発売中の「オールラウンドモデル ジュニア ランニングシューズ」もチェック！

今回の「清涼サマーシューズ」のベースとなった「オールラウンドモデル ジュニア ランニングシューズ」も引き続き好評発売中です。こちらは通年で使えるモデルで、カラーバリエーションも豊富。価格は同じく2,999円（税込）です。ぜひ、お子さんの好みや用途に合わせて選びたいですね。

▲ オールラウンドモデル ジュニア ランニングシューズ

まとめ：今年の夏はTIGORA「清涼サマーシューズ」で決まり！

今年の夏は、子どもたちの足元から快適さを追求しませんか？TIGORAの「清涼サマーシューズ」は、その圧倒的な通気性とハンズフリー機能、そして子どもたちの活発な動きをしっかりサポートする設計で、猛暑を乗り切るための強力な味方になってくれるはずです。

「サッと履けて、スッと走れる」というコンセプト通り、子どもたちが笑顔で毎日を過ごせるような一足。ぜひ、今年の夏に向けてチェックしてみてくださいね。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。