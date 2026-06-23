お子さんの夢や目標、どう応援していますか？その答えが、プロ野球選手・清宮幸太郎さんと成長期応援サプリメント【SENOBIRU】の新たなブランドムービーにありました！「背伸びするから、強くなる。」という清宮選手の力強いメッセージは、きっとあなたの心にも響くはず。この記事では、CMに込められた挑戦の価値と、成長期のサポートに欠かせないDR.SENOBIRUの魅力に迫ります。親子で強く、一歩踏み出す勇気を見つけませんか？

夢を追い続ける子どもたちへ！清宮幸太郎選手が届ける「背伸びする勇気」

夢に向かってひたむきに努力する子どもたちへ、大きなエールが届きました。成長期応援サプリメントブランド「SENOBIRU（セノビル）」から、プロ野球選手・清宮幸太郎選手を起用した新ブランドムービーが公開されたんです！

清宮選手といえば、幼い頃からその才能に注目され、常に大きな期待とプレッシャーの中でプレーしてきた選手。彼の「挑戦し続ける」姿勢は、まさにSENOBIRUのブランドスローガン「背伸びするから、強くなる。」を体現していると言えるでしょう。

CMに込められた清宮選手の真摯な想い

今回のブランドムービーは、子どもたちとその保護者の方々へ、「夢に向かって一歩踏み出す勇気」や「挑戦し続けることの大切さ」を届けるために制作されました。清宮選手の真剣な眼差しが印象的なこのCM、皆さんはもうご覧になりましたか？

CMのメッセージはこちらです。

「夢は、待っていても近づかない。超えるべき相手は、いつも自分だ。一歩先へ。その先へ。挑戦を続けた先に未来はある。背伸びするから、強くなる。」

この言葉は、子どもたちだけでなく私たち大人にとっても、目標に向かって努力することの尊さを改めて教えてくれます。清宮選手が持つ、どんな困難にも立ち向かう強い意志が、映像を通してひしひしと伝わってきます。

撮影の舞台裏：プロ意識と人間性が光る清宮選手

CM撮影のエピソードも気になりますよね。清宮選手は一つひとつのカットを真剣な表情で確認し、細かな動きや表情にもこだわりながら、ブランドメッセージを表現していたそうです。普段グラウンドで見せる真摯な姿が、撮影現場でも変わらず発揮されていたのですね。

その一方で、スタッフの方々と談笑する場面もあったそうで、和やかな雰囲気の中で撮影が進んだようです。プロとしてのストイックさと、人としての温かさ。清宮選手の魅力が詰まった撮影風景を少しだけ覗いてみましょう。

撮影風景を一部ご紹介！

成長期を支える「DR.SENOBIRU」の魅力

株式会社エメトレが展開するSENOBIRUは、単にサプリメントを提供するだけでなく、子どもたちの夢や目標への挑戦を心から応援するブランドです。ブランドスローガン「背伸びするから、強くなる。」には、今の自分よりも高い目標に向かって一歩踏み出す勇気や、挑戦する気持ちを応援したいという強い願いが込められています。

私も子を持つ親として、子どもが何かに夢中になり、一生懸命「背伸び」しようとする姿を見ると、本当に応援したくなります。SENOBIRUは、そんな子どもたちの努力を、栄養面からも、そして精神面からもサポートしてくれる、心強い存在だと感じました。

DR.SENOBIRUが選ばれる理由

SENOBIRUブランドの主力商品である「DR.SENOBIRU（ドクターセノビル）」は、成長期のお子さんの体づくりや、スポーツをする上で特に重要とされるアミノ酸「アルギニン」が、1袋あたり2,500mgも配合されています。1日2袋摂取することで、合計5,000mgのアルギニンが補給できるのは、成長期のお子さんやジュニアアスリートにとって非常に魅力的です。

: 1日2袋でアルギニン5,000mgを摂取可能。: 「インフォームドチョイス」を取得。これは、プロのスポーツ選手やジュニアアスリートが安心して摂取できる品質の証であり、ドーピング検査対象となる成分が含まれていないことを保証します。: ジュニアアスリートはもちろん、日本代表選手やプロリーグで活躍するトップアスリートも愛用しています。

商品概要

: DR.SENOBIRU（ドクターセノビル）: 7g×60袋: グレープフルーツ・パイン・マスカット（お子さんでも飲みやすい工夫が嬉しいですね！）

清宮幸太郎選手から学ぶ「挑戦」の軌跡

清宮幸太郎選手は1999年東京都生まれ。幼少期から野球に打ち込み、高校時代には誰もが知る高校通算111本塁打を記録しました。そして現在も、プロ野球界を代表する選手の一人として、その存在感を放ち続けています。

彼のこれまでの道のりは、まさに「背伸び」の連続だったのではないでしょうか。高い目標を設定し、それに向かって努力し、時には挫折しながらも、決して諦めずに挑戦し続ける。そんな清宮選手の姿は、私たちに多くの勇気を与えてくれます。

夢に向かって、今こそ「背伸び」を始めよう！

SENOBIRUが清宮幸太郎選手とともに伝えたいのは、「夢や目標は、待っているだけでは手に入らない。自ら一歩踏み出し、挑戦し続けることで、未来は拓ける」という力強いメッセージです。

栄養面から子どもたちの成長をサポートするだけでなく、こうしたプロジェクトを通じて、子どもたちの可能性を後押しするSENOBIRUの取り組みは、本当に素晴らしいと思います。

お子さんが何かに一生懸命「背伸び」しようとしているなら、ぜひこのブランドムービーを見せてあげてください。そして、その背中をそっと押してあげてください。きっと、清宮選手のように、強くたくましく成長してくれるはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。