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デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手を巡るトレードの噂は、期限まで2か月を切る中でさらに大きくなっている。複数の移籍先が考えられる中、ロサンゼルス・ドジャースが筆頭のようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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スクーバルは今オフにフリーエージェント（FA）となる見込みであり、タイガースとしては何も得られずに失うより、見返りを得る方が賢明だ。そのため、ドジャースのようなチームが移籍先としてスクーバルと結びつけられている。











スクーバルの獲得先として現実味があると見られているのは6球団で、ドジャース以外にはニューヨーク・ヤンキース、アトランタ・ブレーブス、ミルウォーキー・ブルワーズ、トロント・ブルージェイズ、タンパベイ・レイズが挙げられている。



ドジャースはすでに大谷翔平選手や山本由伸投手ら強力な先発ローテーションを擁している。しかし、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手が負傷離脱して復帰時期が未定のため、スクーバルの獲得に動くことは十分に考えられる。



噂が絶えないスクーバルとドジャースの関係についてレビン氏は「ドジャースが彼と頻繁に結びつけられているのは、トレードに投入できる有望株が豊富にいるためだ。トレードにおけるお互いのニーズの面で、ドジャースとタイガースは完璧に合致しているとの見方もある」と言及した。





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