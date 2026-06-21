日本代表MF堂安律が、『FIFAワールドカップ2026』グループF第2節のチュニジア代表戦における自身のパフォーマンスについて振り返った。

日本は21日（日本時間）、チュニジアとの一戦に臨み、4－0というスコアで快勝。ワールドカップ（W杯）におけるアジア勢最多得点を奪うと共に、チュニジアには2本のシュートしか許さず、枠内シュートは「0」に抑えた。

この試合に右ウイングバックとして先発出場した堂安は、押し込む展開の中でも素早い攻守の切り替えを見せ、右センターバックの位置に入った冨安健洋を再三にわたってフォローするなど、攻守にわたってチームに貢献した。しかし、堂安は「攻撃的なところではまだまだやれると思っているので、満足していないです」とコメント。自身が守備に追われる時間が多かったことを認めつつ、攻撃面でもっと存在感を示せるとの考えを示した。

また、守備面での貢献が求められ、その役割を全うしている現状について問われると、「チームが勝つためなら、優勝をするために自分があのポジションを監督に求められて、勝つ確率が1パーセントでも上がってチームが優勝できるなら、僕はそれをやるって決めてここの大会に来てます」と力強く語り、「みんなが理想としてる10番像じゃないかもしれないですけど、僕としては勝たせる選手が10番だと思っている」と主張。もちろん、その貢献の仕方が「得点やゴールなら理想」としつつ、それがかなわないときに「チームに貢献できるようにやっていきたい」と続け、フォア・ザ・チームの精神を強調した。

最高の景色に向け、日本の10番が今後、どのような活躍を見せてくれるのか——。日本の次戦は28日（日本時間）に行われ、スウェーデン代表との一戦に臨む。