日本代表FW伊東純也（ゲンク／ベルギー）が、チュニジア代表戦を振り返った。

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節が現地時間20日に行われ、日本代表はチュニジア代表と対戦。日本代表史上W杯最速弾となる4分に鎌田大地の2試合連続ゴールで先制すると、31分には上田綺世が強烈なシュートを叩き込んだ。

さらに、69分には田中碧の縦パスに上田がフリックしたところに抜け出した伊東純也が冷静に流し込んで3点目を挙げると、83分には上田が頭でダメ押しゴールを挙げ、4－0で今大会初白星を飾った。

試合後、伊東は「前半から良い入りができて、早い段階で1点取れたので、スムーズに試合を進められたかなと思います」と勝因に言及した。

W杯出場6試合目にして初ゴールを決めた場面については「碧から綺世に良いパスが入った時にフリックが来るかなと思ったら、本当に来たので、良い抜け出しから、冷静に決められて良かったと思います」と振り返った。

また、初戦の結果を受けて、サブリ・ラムーシ監督が解任され、エルヴェ・ルナール新監督が就任したチュニジア代表との戦いには「相手がどうやってくるかわからない中で柔軟に対応できたと思います。前半から良いプレーができていたと思うので、得点も多く取れて勝てて良かった」と手応えを口にした。

そして、「もっとボールを握っている時に相手の嫌なところにボールを送り込んで、もっとチャンスを多く作ることが大事かなと思います」と改善点も挙げた伊東は、「次も勝って、しっかりグループ突破して次に向かいたいなと思います」と25日（日本時間26日8時キックオフ）に行われるスウェーデン代表戦に向けた意気込みを語っている。

【ハイライト動画】鎌田大地が2試合連発、上田綺世が2発、伊東純也もゴール！