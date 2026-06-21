日本代表を指揮する森保一監督が、FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節のチュニジア代表戦を振り返った。

21日、日本はチュニジアと対戦。初戦のオランダ代表戦で劇的ゴールにより引き分けに終わった日本。スウェーデン代表に大敗したチュニジア代表は、4日前に監督交代を敢行するなどし、不透明なことが多い中での試合となった。

それでも試合は4分に鎌田大地が2試合連続ゴールを記録し先制すると、前半に上田綺世がミドルシュートでW杯初ゴールを記録。後半には伊東純也がネットを揺らすと、上田もヘディングで追加点を奪い、4ー0で勝利を収めた。

勝ち点4とし、グループ2位につけている日本。試合後のフラッシュインタビューで森保監督は「相手がどうしてくるかわからないところでしたが、相手に囚われすぎず、自分たちがやることをしっかり準備して、思い切ってパフォーマンスしてくれたことがよかったと思います」と、選手たちのパフォーマンスを称えた。

また、しっかりと準備できたとし、「選手が思い切ってパフォーマンスできたのは、準備の段階でコーチ陣が我々が何をやるべきかっていうことをしっかり落とし込んでくれたので、選手が思い切りプレーできたと思います」と、選手のパフォーマンスだけでなく、スタッフへの感謝も口にした。

メキシコのモンテレイで行われた試合。多くの日本人サポーターが駆けつけ、メキシコ人サポーターも日本を応援。まるでホームのような雰囲気が出来上がっていた。「今日のこのモンテレイのスタジアムも、日本人のサポーターがたくさん来てくださって、国歌を一緒に歌ってくれて勇気づけてくださって、試合中も本当に大合唱で我々を勇気づけてくださって、いい後押しになりました」と、森保監督はサポーターに感謝。「日本では、1時スタートだったと思いますけど、本当多くの方々が日本から念を送ってくださって、選手が思い切ってプレーすることができました。皆さん応援ありがとうございました」と、多くの後押しを受けての勝利となったとした。

日本代表がW杯の2戦目で勝利したのは2002年の日韓大会以来。3試合目はスウェーデン代表との対戦となり、引き分け以上で2位以上が確定する。

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