バンダイスピリッツは、『コードギアス 奪還のロゼ』より「HG 1/35 Zi-アルテミス」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。

『コードギアス 奪還のロゼ』よりロゼが搭乗する飛行可能な試作型KMF（ナイトメアフレーム）「Zi-アルテミス」が完全新規造形でHGシリーズに登場。特徴的な機体形状や青と白を基調とした本体カラーをこだわりのパーツ分割と成形色で再現している。

差し替え式でフォートレスモードを徹底再現。フォートレスモード用のフレームにパーツを組み替えることで再現できる。フォートレスモード用の専用フレームが付属する。

別売りのZi-アポロとエンゲージ（合体）することでZi-オルテギアも再現。幅広い可動域で劇中を再現したポージングも可能となっている。特徴的な形状のエナジー・ウイングはPETシートで再現。フレイヤ・エリミネーターは変形前と変形後を再現可能となっている。

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