パラグアイ代表FWミゲル・アルミロンが、FIFAワールドカップ2026から禁止された「発言内容を隠すために口を覆う行為」により、一発レッドカードで退場となった。

今年2月に行われたチャンピオンズリーグのベンフィカ対レアル・マドリード戦が発端となり追加されたルールだ。ベンフィカのジャンルカ・プレスティアーニが、レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールに対し、シャツをまくり上げて口を隠しながら差別的な発言を行い、プレスティアーニは後に欧州サッカー連盟（UEFA）から厳罰を科された。

その後、4月に行われた国際サッカー評議会（IFAB）の特別会議にて、差別的な発言の有無にかかわらず発言内容を隠すため口を覆う行為に対してレッドカードを科すことが全会一致で承認された。今回のW杯から追加された通称“ヴィニシウス・ルール”において、最初の処分対象者となったのがアルミロンとなった。

パラグアイ代表は19日のグループD第2節でトルコ代表と対戦。しかし、1点リードで迎えた前半アディショナルタイム2分、プレーが止まっていた際に、アルミロンが相手DFメルト・ミュルドゥルに対し、右手で口を隠しながら何かを話しかけた。これを受けて、ミュルドゥルらトルコ側が審判に抗議し、イバン・バルトン主審はオンフィールドレビューで映像を確認。そして、新ルールの適用対象であるとみなし、アルミロンに一発レッドカードを提示した。

なお、アルミロンは初戦のアメリカ代表戦でも、W杯からのルール変更に関与していた。アルミロンがドリブル突破の際に相手DFティム・リームに倒されたとして、リームにイエローカードが提示された場面。しかし、VARからのアドバイスを受けた主審がオンフィールドレビューでアルミロンのシミュレーションを認め、リームへのイエローカードが取り消され、アルミロンにイエローカードが提示された。今大会ではVARの権限拡大で誤認に関する事象にもVARが介入できるルール変更が設けられており、それが適用された格好だ。アルミロンはまたしても不名誉な形で新ルール宣伝に寄与することになった。

【動画】アルミロン、口を覆いながら相手に話しかけて退場