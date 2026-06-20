日本代表は19日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、試合会場のエスタディオ・モンテレイ（メキシコ）で公式会見を行った。

会見では海外メディアから「なぜ日本代表はロッカールームを綺麗にし、サポーターはゴミを拾うのか？」という質問が飛んだ。日本代表サポーターは青いゴミ袋を応援の際に活用し、試合後にゴミを集めることが毎大会話題となっている。国際サッカー連盟（FIFA）もオランダ戦後、公式Xにて「オランダ戦の信じられない2－2の引き分け後、サムライブルーのサポーターたちは再び完璧なマナーを示し、ダラス・スタジアムを去る前にスタンドを片付けた」という文章とともに、日本代表サポーターがスタンドのゴミを片付ける様子を捉えた写真をアップした。

森保一監督は「日本の世界に誇れる文化かなと思っています。多くの国民の皆さんは『帰る時は来た時よりも美しく』という言葉を知っていると思いますし、そういった意味で我々チームも最後にロッカーも掃除をして帰ります。 サポーターの皆さんはスタジアムを綺麗にして帰るというところも日本の文化かなと思います」と回答。「日本人は基本的には美化の意識があり、ゴミをそこら辺に捨てたりとかっていうことはやらない民族」と説明していた。