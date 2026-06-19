ロッテ、楽天を4点リードで6回終了

楽天は1回に2点、3回にも2点を先制するも、ロッテは2回に1点、3回に2点、4回に1点、そして6回裏に畳みかける4得点で一気に突き放した。愛斗の4打点、佐藤都志也のホームランが光る。

【スタメン】

ロッテ: 1(二)小川　龍成 2(遊)友杉　篤輝 3(右)西川　史礁 4(一)Ｎ・ソト 5(捕)佐藤　都志也 6(左)山口　航輝 7(三)安田　尚憲 8(指)Ｇ・ポランコ 9(中)愛斗 10(投)Ａ・ジャクソン

楽天: 1(三)平良　竜哉 2(中)辰己　涼介 3(右)佐藤　直樹 4(指)Ｃ・マッカスカー 5(二)黒川　史陽 6(一)浅村　栄斗 7(左)渡邊　佳明 8(遊)ワォーターズ 9(捕)堀内　謙伍 10(投)荘司　康誠

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
2 阪神 64 34 29 1 .540 0
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 62 23 36 3 .390 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 66 41 23 2 .641 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 67 37 30 0 .552 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 9
6 楽天 64 23 40 1 .365 17