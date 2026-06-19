ロッテ、楽天を4点リードで6回終了
楽天は1回に2点、3回にも2点を先制するも、ロッテは2回に1点、3回に2点、4回に1点、そして6回裏に畳みかける4得点で一気に突き放した。愛斗の4打点、佐藤都志也のホームランが光る。
【スタメン】
ロッテ: 1(二)小川 龍成 2(遊)友杉 篤輝 3(右)西川 史礁 4(一)Ｎ・ソト 5(捕)佐藤 都志也 6(左)山口 航輝 7(三)安田 尚憲 8(指)Ｇ・ポランコ 9(中)愛斗 10(投)Ａ・ジャクソン
楽天: 1(三)平良 竜哉 2(中)辰己 涼介 3(右)佐藤 直樹 4(指)Ｃ・マッカスカー 5(二)黒川 史陽 6(一)浅村 栄斗 7(左)渡邊 佳明 8(遊)ワォーターズ 9(捕)堀内 謙伍 10(投)荘司 康誠
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|64
|34
|28
|2
|.548
|-
|2
|ヤクルト
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|2
|阪神
|64
|34
|29
|1
|.540
|0
|4
|DeNA
|64
|26
|36
|2
|.419
|8
|5
|広島
|62
|23
|36
|3
|.390
|9
|6
|中日
|64
|22
|41
|1
|.349
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|66
|41
|23
|2
|.641
|-
|2
|ソフトバンク
|63
|37
|26
|0
|.587
|3
|3
|オリックス
|64
|35
|28
|1
|.556
|5
|4
|日本ハム
|67
|37
|30
|0
|.552
|5
|5
|ロッテ
|64
|31
|31
|2
|.500
|9
|6
|楽天
|64
|23
|40
|1
|.365
|17