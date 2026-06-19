西武、オリックスを1点リードで終盤へ

西武は1回に先制するも同点に追いつかれ、4回にはオリックスに勝ち越される。しかし5回に2点、6回にも2点を追加してリードを奪った。オリックスも6回裏に2点を返し、1点差で6回を終えた。西武は古賀のホームラン、カナリオの活躍で得点。オリックスは山中が打点を挙げた。

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