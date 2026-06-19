プレミアリーグは19日、2026－27シーズンの日程を発表した。

2026－27シーズンのプレミアリーグは現地時間8月21日に開幕し、最終節は2027年5月30日に一斉開催される。第1節は21日から24日の4日間に渡って行われ、リーグ全体の開幕戦には22年ぶりの優勝を成し遂げた“王者”アーセナルが登場。本拠地『エミレーツ・スタジアム』に坂元達裕が所属する“昇格組”コヴェントリーを迎え、連覇に向けた道のりを歩み出すこととなった。

遠藤航が所属し、アンドニ・イラオラ新監督のもとで覇権奪還を目指すリヴァプールは、難所として知られるニューカッスルの本拠地『セント・ジェームズ・パーク』に乗り込む。また、3シーズンぶりの優勝を目指すマンチェスター・シティはホームでボーンマスと対戦。三笘薫が所属するブライトンはアストン・ヴィラ、田中碧が所属するリーズはノッティンガム・フォレスト、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはエヴァートンと激突する。

そのほか、シャビ・アロンソ新監督を迎えたチェルシーはフルアム、復活を目指すトッテナム・ホットスパーはブレントフォード、マンチェスター・ユナイテッドはハル・シティとのアウェイゲームに臨む。

開幕節の対戦カードは以下の通り。※日付は日本時間表記

▼8月21日

〈28:00〉

アーセナル vs コヴェントリー

▼8月22日

〈20:30〉

ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド

〈23:00〉

エヴァートン vs クリスタル・パレス

イプスウィッチ vs サンダーランド

ノッティンガム・フォレスト vs リーズ

〈25:30〉

ブレントフォード vs トッテナム・ホットスパー

▼8月23日

〈22:00〉

ブライトン vs アストン・ヴィラ

マンチェスター・シティ vs ボーンマス

〈24:30〉

ニューカッスル vs リヴァプール

▼8月24日

〈28:00〉

フルアム vs チェルシー