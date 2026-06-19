今年の夏も、容赦ない暑さが私たちを待ち受けているようです。連日報じられる酷暑のニュースに、誰もが「今年の夏をどう乗り切ろう？」と頭を悩ませているのではないでしょうか。そんな私たちの救世主となるかもしれない、まさに「バッグの中の小さなお守り」と呼ぶにふさわしい画期的なアイテムが登場しました。

株式会社アトラスが満を持して発売するスティック型氷のう『真空断熱ボトルインアイスパック』。私も最初は半信半疑でしたが、この製品がまさに「携帯できるお守り」でした。ただ冷やすだけでなく、日常の様々なシーンで活躍する驚きの多機能性を持ったこの新製品について、じっくりご紹介します！

今年の夏を快適に！『真空断熱ボトルインアイスパック』の秘密

一見すると、スリムでおしゃれなミニボトル。でも、その中には私たちの体温を下げる秘密がぎゅっと詰まっています。この『真空断熱ボトルインアイスパック』は、スティック型の氷のうと、それを収納する真空断熱構造の保冷ケースがセットになった、携帯用冷却アイテムです。

私がこの製品でまず注目したのは、その「多機能性」。単に体を冷やすだけでなく、飲み物の保冷保温、食料品の持ち運び、さらには化粧品の保存まで、1つで何役もこなす驚きのユーティリティを備えているんです。これがあれば、今年の夏のお出かけが、もっと快適で安心なものになるはず！

猛暑を乗り切る「ピンポイント冷却」の秘訣

熱中症対策の基本は、体の表面だけでなく、「深部体温」の上昇を抑えること。深部体温とは、脳や内臓など、体内部の重要な器官の温度のことですね。これを効率よく下げるには、首筋や脇の下、足の付け根など、太い血管が通っている部位を冷やすのが効果的だとされています。

本製品のスティック型という形状は、まさにこの「ピンポイント冷却」のために考え抜かれていると私は感じました。一般的な氷のうでは当てにくい場所にも、スリムなボディがしっかりフィット。さらに、氷のう本体は柔らかいシリコーンゴム製なので、直接肌に当てても冷たくなりすぎず、お子さんや冷えが苦手な方でも安心。ひんやりと優しい感触で、心地よくクールダウンできます。

お出かけバッグの「小さなお守り」：優れた保冷力と携帯性

どんなに優れた冷却グッズも、持ち運びが不便では意味がありませんよね。この製品は、外気温の影響を受けにくい真空断熱構造の保冷ケースが付属しているため、バッグの中で結露する心配がほとんどありません。これなら、大切な書類や電子機器と同じバッグに入れても安心です。

そして、炎天下で一番ストレスに感じるのが「すぐに使いたいのに、もたつく」こと。このケースは、フタを回すスクリュータイプではなく、氷のうを「押し込む/引き抜く」だけのシンプルな動作で出し入れが可能。使いたいときにサッと取り出せる手軽さは、体力を奪われる酷暑日には本当にありがたいポイントです。

気になる保冷持続時間は以下の通りです。

サイズ 冷たさ持続（0℃以下）

（保冷ケースに入れっぱなし） ひんやり持続（15℃以下）

（保冷ケースに入れっぱなし） ひんやり持続（15℃以下）

（保冷ケースから出しっぱなし） ミニサイズ 約2時間 約1時間 約1時間 ラージサイズ 約3時間 約26時間 約1時間

※グラフは30℃、湿度65%の環境下での自社試験による

長時間の外出には、氷のうを2個持ちしたり、予備の氷のうを冷凍庫にストックしておけば、溶けてしまってもすぐに交換できるので安心感が違います。このコンパクトさなら、複数持ちでも全く負担になりませんね。

これが真骨頂！驚きの多用途展開

私がこの製品に心惹かれた一番の理由は、その汎用性の高さです。単なる氷のうという枠を超え、日常の様々なシーンで私たちの暮らしをサポートしてくれます。

1. いつでもどこでもマイ缶ホルダー！

細身のエナジードリンクや缶コーヒーを、キンキンに冷たいまま、あるいは温かいままキープしたいと思ったことはありませんか？ この保冷ケースは、細めの缶飲料をセットして保冷・保温できる缶ホルダーとしても大活躍します。ラージサイズなら約355ml缶、ミニサイズなら約250ml缶がすっぽり。ミニサイズには付属のスペーサーを使えば、約185ml缶にも対応します。アイスでもホットでも一年中使えるのは嬉しい限りですね！

2. エコバッグの隙間にピッタリ！食料品の保冷剤に

お買い物後の帰り道、特に夏場は食品の鮮度が気になりますよね。このスティック型は、エコバッグや買い物袋のちょっとした隙間にもスッと収まる形状。少量の食料品なら、家に帰るまでの心強い保冷剤として役立ちます。溶けやすい冷凍食品や乳製品も、これがあれば安心感が違います。

3. お子様にも優しい！虫刺され後のクールダウン

夏のレジャーでつきものなのが虫刺され。小さなお子さんは、薬のヒリヒリ感を嫌がったり、塗った後に手で触ってしまったりすることも。この氷のうなら、メントールなどの刺激成分を含まず、気になる部分をひんやりと優しく冷却できます。掻きむしる前のクールダウンとしても効果的で、ベタつきやニオイもないため、外出先でも気兼ねなく使えます。これは小さなお子さんを持つ親御さんにとって、本当に心強い機能ではないでしょうか。

4. 溶けやすいお菓子や化粧品を守る「隠れた名品」

夏場に持ち歩くチョコレートやリップクリーム、コンシーラーなどが、バッグの中でドロドロになった経験はありませんか？ この氷のうは、氷や水がなくても、シリコーン部分に小物を入れて保冷ケースに収納すれば、暑さの影響を受けにくく持ち運べます。特にデリケートな化粧品や、プレゼントのお菓子を守りたい時にも、これは大活躍しそうです。シリコーンゴム素材なので、持ち運び中にカチャカチャと音が鳴らないのも、地味ながら嬉しいポイントですね。

いつでも清潔に！全パーツ丸洗いOK

汗や皮脂が付着しやすい冷却グッズだからこそ、衛生面は気になりますよね。この『真空断熱ボトルインアイスパック』は、なんと全パーツ丸洗い可能！ 食器用洗剤でゴシゴシ洗え、パッキンも簡単に着脱できるので、隅々まで清潔を保てます。これは毎日使うものだからこそ、非常に重要なポイントです。

使い方簡単！今日から始めるクールダウン習慣

どんなに優れた製品でも、使い方が複雑だと面倒になってしまいます。その点、この氷のうは誰でも簡単に使えるよう工夫されています。

凍らせる

氷のうに水を入れ、フタをして冷凍庫で立てて凍らせます。水が膨張することを考慮し、最適な水の量がわかるように水位線がついています。また、冷凍庫の中で立てやすい高さ設計も細やかな気配り。急ぐときは水と一緒に小さな氷を入れると時短になりますし、砕いた氷と冷たい水だけでもすぐに使えます。

使う

凍らせた氷のうを、首・脇・足の付け根など、冷やしたい部位に当てます。保冷ケースからの出し入れは「押し込む/引き抜く」だけなので、ストレスなくサッと使えます。

持ち運ぶ

移動中は保冷ケースに入れておけば、冷たさを長持ちさせながら安心して持ち運べます。

あなたはどっち？サイズとカラーバリエーション

『真空断熱ボトルインアイスパック』には、2つのサイズ展開があります。

：容量155ml（氷のう）/250ml（保冷ケース）

お子様でも使いやすい元気なビタミンカラー（ホワイト, ピンク, イエロー, グリーン）

缶用スペーサー付き

：容量225ml（氷のう）/355ml（保冷ケース）

男女問わず選びやすい涼しげなカラーバリエーション（シルバーマット, ピンクグラデーション, アイスグリーン, ブルーグラデーション）

用途やライフスタイルに合わせて、ぴったりのサイズとカラーを選んでくださいね。

製品概要

品名 真空断熱ボトルインアイスパック (携帯用氷のう) 品番 AICP-280（ミニサイズ）／AICP-375（ラージサイズ） 容量(氷のう) 155ml(ミニサイズ)／225ml(ラージサイズ) 容量(保冷ケース) 250ml(ミニサイズ)／355ml(ラージサイズ) カラー ミニサイズ: ホワイト(WH), ピンク(PK), イエロー(YE), グリーン(GR)

ラージサイズ: シルバーマット(SMT), ピンクグラデーション(PKG), アイスグリーン(IG), ブルーグラデーション(BGL) 外寸 59×59×141mm(ミニサイズ)／64×64×156mm(ラージサイズ) 重量 200g(ミニサイズ)※スペーサー含む／235g(ラージサイズ) 直径(保冷ケース) 57mm(ミニサイズ)／62mm(ラージサイズ) 内径(保冷ケース) 54mm(ミニサイズ)／58mm(ラージサイズ) 直径(氷のう) 48mm(ミニサイズ)／53mm(ラージサイズ) 口径(氷のう) 33mm(ミニサイズ)／37mm(ラージサイズ) 耐冷温度(氷のう) -20℃ その他 ミニサイズのみ缶用スペーサー付き

コスパは？購入方法は？

これだけの多機能性と実用性を考えると、価格は非常に魅力的であると期待されます。具体的な価格は各販売サイトでご確認ください。まさに、"お値段以上"の価値を見出すことができるのではないでしょうか。

開発元：株式会社アトラスとは？

この革新的な製品を生み出したのは、ステンレス製卓上用品・キッチン用品の企画・製造・販売を手がける株式会社アトラスです。2001年設立の同社は、数多くのOEM生産を受注し、国内屈指の店頭導入実績を誇ります。

特に、累計出荷数500万本を突破した保冷・保温機能付きペットボトルホルダー「BOTTLE IN BOTTLE」や、5層断熱構造で高い保温・保冷効力を実現した超保温ボトル「TEMPEAK」など、私たちの日常をより豊かにする個性的なアイテムを多数開発しています。その品質と機能性は、東京都八王子市のふるさと納税返礼品にも選ばれるほど。

「よりエコに、より快適な生活に寄り添う」という理念のもと、移り変わるニーズに応え、お客様の潤いある毎日をサポートする製品を提供し続けている、信頼できるメーカーです。

この夏、『真空断熱ボトルインアイスパック』で快適に！

今年の夏は、例年以上の暑さが予想されています。そんな中で、熱中症対策はもはや個人の意識だけでなく、適切なツールの活用が不可欠です。

『真空断熱ボトルインアイスパック』は、単なる氷のうを超えた、まさに現代のライフスタイルに寄り添う多機能アイテム。ピンポイント冷却で体を守り、多用途な使い道で生活を豊かにし、コンパクトさと優れた保冷力でどこへでも持ち運べる。これ一つで、あなたの夏はきっと大きく変わるはずです。

バッグの中に「小さなお守り」を忍ばせて、今年の夏を笑顔で乗り切りましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。