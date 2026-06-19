日本ハム vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs ソフトバンク
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク0勝-日本ハム5勝（5/24 ソフトバンク6-7日本ハム (日本ハム)、5/23 ソフトバンク1-11日本ハム (日本ハム)、5/22 ソフトバンク0-10日本ハム (日本ハム)、4/12 日本ハム11-7ソフトバンク (日本ハム)、4/11 日本ハム6-3ソフトバンク (日本ハム)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
2 阪神 64 34 29 1 .540 0
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 62 23 36 3 .390 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 66 41 23 2 .641 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 67 37 30 0 .552 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 9
6 楽天 64 23 40 1 .365 17