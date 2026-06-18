ポルトガルサッカー連盟（FPF）は現地時間17日、FIFAワールドカップ2026・グループK第1節コンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表戦に臨むポルトガル代表のスターティングメンバーを発表した。
欧州予選グループFでアイルランド代表、ハンガリー代表、アルメニア代表を抑え、首位通過し、7大会連続9回目のW杯本大会出場の切符を掴んだポルトガル代表。直前のテストマッチではチリ代表とナイジェリア代表にそれぞれ2－1で勝利を収め、本大会へ乗り込む。
今大会の優勝候補の一角として目されるポルトガル代表はグループKに入り、コロンビア代表、DRコンゴ代表、ウズベキスタン代表と対戦。初戦はDRコンゴ代表戦となり、日本時間18日2時にキックオフを迎える。
ロベルト・マルティネス監督は、初戦のスタメンにGKディオゴ・コスタを起用。4バックは右からジョアン・カンセロ、トマス・アラウージョ、レナト・ヴェイガ、ヌーノ・メンデスが並ぶ。中盤は豪華な顔ぶれとなり、ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ブルーノ・フェルナンデスがトライアングルを形成する。予想では、ベルナルド・シウバが右ウイングに入り、左にペドロ・ネト。最前線には6大会連続出場となるクリスティアーノ・ロナウドが配置される。
ポルトガル代表のスタメンは以下の通り。
▼GK
1 ディオゴ・コスタ（ポルト）
▼DF
20 ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
4 トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
13 レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
25 ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼MF
23 ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
15 ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
8 ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
▼FW
10 ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ／イングランド→レアル・マドリード/スペイン）
7 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
18 ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）