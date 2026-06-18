フェイエノールトは17日、新指揮官にクラブOBのジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト氏を招へいしたことを発表した。オランダメディア『テレグラフ』によると、契約期間は2028年6月30日までの2年契約を締結。さらに1年間の契約延長オプションも付帯する。

日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛が所属するフェイエノールト。今シーズンは、リーグ戦19勝8分7敗の勝ち点「65」を獲得し、2位フィニッシュを果たし、来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を手に入れた。しかし、優勝したPSVに勝ち点差「19」を離されており、今月7日にクラブはロビン・ファン・ペルシー前監督の解任に踏み切っていた。

そして、後任として白羽の矢が立ったのはファン・ブロンクホルスト氏。現在51歳の同氏は、現役時代にフェイエノールトでプレーしており、引退後の2015年にはクラブの指揮官に就任。2019年に退任するまでの間に、2016－17シーズンのエールディヴィジ制覇と2度のKNVBカップ（国内カップ戦）優勝をクラブにもたらしている。

ファン・ブロンクホルスト新監督は2025－26シーズン、リヴァプールでアシスタントコーチを務めていたが、その際に同僚だったシプケ・フルショフ氏をフェイエノールトでも自身のアシスタントコーチに任命する予定と『テレグラフ』が報道。アルネ・スロット氏を支えた指導者がフェイエノールトで指揮を執ることになる。