フジノネが運営する「熱海プリン」は6月20日、毎年人気を博している「チョコミントプリン」(500円)を全店で数量限定発売する。

チョコミントプリン

同商品はマスカルポーネチーズを使ったプリンをベースに、爽やかなミントとチョコレートを合わせた。どこかレトロな味わいも特徴とのこと。

また同日より、ミントスムージーにチョコを合わせた「チョコミントプラッペ」(800円、アイスのせ880円)を熱海プリンカフェ2ndで販売する。

チョコミントプラッペ

発売に合わせて6月20日と21日の2日間、熱海プリンカフェ2ndではチョコミントメニューが多数登場するイベント「ENJOYスースーDAY」を開催する。期間中は、ミントプリンやアイスをのせた「チョコミントロール」(700円)や「スースーミントソーダ」(650円)、中にチョコバナナが隠れている「チョコバナナチョコミントソフト」(680円)、プリンにミントを追いがけできる「スースープリンソース」(50円)を限定販売する。

チョコミントロール

スースーミントソーダ

また、ミントカラーを身に付けて来店した人に向け、プチプレゼントも用意。3,000円以上の購入でTシャツが当たるくじ引きも実施する。

さらに「熱海プリン食堂」でも6月20日より限定メニューを展開する。イートイン限定の「チョコミント皿プリン」(600円)のほか、「食堂のミントソーダ」(イートイン550円、テイクアウト650円)や、「チョコミントシェイク」(イートイン600円、テイクアウト700円)を提供する。

チョコミント皿プリン