今日の運勢 6月18日（木）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月18日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月18日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？粘り強さが報われる日。これまで踏ん張ってきたことが、ようやく手応えに変わりそう。あと一歩のところで投げ出さず、最後までやり切る気持ちを大切に。あなたの本気は、ちゃんと結果に繋がります。ワサビや辛子を使うと、勝負どころで運気アップ。努力が実を結ぶ日。コツコツ磨いてきたスキルや習慣が、確かな自信に繋がるでしょう。新しい挑戦も、丁寧に積み上げる姿勢でいけば必ず形になる。焦らず一つ一つを意識しましょう。いつもより水分を多めにとると、巡りが良くなって運気も上がりそう。満足のいく実りを感じる日。仕事や目標について、これまでの頑張りが大きな達成感に変わりそう。一人で抱え込まず、まわりと喜びを分かち合うとさらに運が開けます。おにぎりで腹ごしらえして、地に足のついた一日を過ごしましょう。区切りがつく日。今日は新しいステージへと静かに変わっていきそうです。終わりを惜しむより、次の出会いへの入り口だと捉えて。手放した先に、より良いご縁が待っているでしょう。雰囲気の良い喫茶店で時間を過ごすと、新しいご縁につながるかも。肩の力を抜きたい日。まわりの評価が気になりがちですが、誰かと比べる必要はありません。今日は外の声より、自分のペースを大切に。落ち着いて動けば、ちゃんと前に進むでしょう。アイマスクでしっかり目を休めると、心も運も整いそう。過去を手放せる日。懐かしい思い出に浸る時間も大切ですが、今日は前を向くことで気持ちが軽くなります。昔の関係や習慣に区切りをつけると、新しい自分のスペースが生まれてくるでしょう。今日はマッサージで心も体もゆるめて。選択肢を整理したい日。あれもこれもと迷いやすいタイミングなので、今日は一番ワクワクするものに絞りましょう。立ち止まって考える時間が、次の一歩を確かなものにしてくれます。オムレツやオムライスを食べると、気持ちが前向きになるかも。足場を整えたい日。仕事やコミュニティで少し落ち着かない空気が流れそうですが、焦って動かすより土台を固めるほうが良さそう。今日は基本に立ち返ると、安心感が戻ってきます。パックで肌を労ると、自分を大切にする余裕が生まれて運気アップ。気持ちを切り替えていく日。なんとなく物足りなさを感じやすいですが、今あるものに目を向けると気持ちが満たされていくはず。今日はお金や持ち物の見直しを、丁寧にしておくと良いでしょう。まっすぐ伸びた道を歩くと、気分がスッと前を向くはず。何にしようか決めかねる日。あえて結論を急がないほうがうまくいくタイミングです。迷ったときは無理に白黒つけず、今日は一旦保留にしておくと安心でしょう。心を落ち着けて様子を見てください。根菜のスープで体を温めると、ぶれない芯が育って運気回復に。考えすぎを手放したい日。人付き合いであれこれ心配が膨らみやすいですが、だいたいが取り越し苦労かも。今日は一人で抱えず、生活のリズムを整えることを優先しましょう。自然の多い神社で深呼吸すると、心が静まって運気アップ。無理に合わせないほうが良い日。誰かとの距離感に少し疲れを感じやすいタイミング。今日は相手に尽くしすぎず、自分の気持ちを最優先に。一歩引く勇気が、関係を守ってくれます。黒い食べ物で、内側からエネルギーを補ってみましょう。今日は新しいことを始めるには良い流れですが、勢いだけで突き進むと足元をすくわれそう。本当にやり遂げたいことは何かを考えて、腰を据えましょう。一度立ち止まって整えることが、結果的にいちばんの近道になるはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4