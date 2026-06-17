岩田剛典ととにかく明るい安村が16日、東京・霞が関で「海外旅行2000万人に向けた共同記者会見」に登場し、自身の海外での活動や旅行の思い出を紹介した。

イベントでは、7月からパスポート取得手数料が引き下げられることも紹介され、海外旅行のハードルが下がる話題に。岩田は「すごく便利な時代になりましたね。浮いた分を現地の食事や体験に使える」と歓迎し、「ぜひ多くの方に海外へ行ってほしい」と呼びかけた。

一方で、トーク中盤に飛び出したのがとにかく明るい安村らしい一言。

「仕事上、“その国で裸は大丈夫か？”が一番気になる」と笑いを誘い、会場を和ませた。これに岩田は「僕はやっぱり安全面ですね。治安は気になります」と回答。それぞれの“海外旅行の気になるポイント”が垣間見えるやり取りとなった。

イベントではクイズ企画も実施され、岩田は全問正解の満点を獲得。対する安村は1点という結果に終わり、“とにかく安いパスポート”として1日過ごす罰ゲームを課される場面も。それでも「安心してください、持ってますよ!」とおなじみのフレーズを“パスポートネタ”として披露し、最後まで笑いを提供した。