岩田剛典ととにかく明るい安村が16日、東京・霞が関で「海外旅行2000万人に向けた共同記者会見」に登場し、自身の海外での活動や旅行の思い出を紹介した。
イベントでは、7月からパスポート取得手数料が引き下げられることも紹介され、海外旅行のハードルが下がる話題に。岩田は「すごく便利な時代になりましたね。浮いた分を現地の食事や体験に使える」と歓迎し、「ぜひ多くの方に海外へ行ってほしい」と呼びかけた。
一方で、トーク中盤に飛び出したのがとにかく明るい安村らしい一言。
「仕事上、“その国で裸は大丈夫か？”が一番気になる」と笑いを誘い、会場を和ませた。これに岩田は「僕はやっぱり安全面ですね。治安は気になります」と回答。それぞれの“海外旅行の気になるポイント”が垣間見えるやり取りとなった。
イベントではクイズ企画も実施され、岩田は全問正解の満点を獲得。対する安村は1点という結果に終わり、“とにかく安いパスポート”として1日過ごす罰ゲームを課される場面も。それでも「安心してください、持ってますよ!」とおなじみのフレーズを“パスポートネタ”として披露し、最後まで笑いを提供した。
【編集部MEMO】
とにかく明るい安村は、1982年3月15日生まれ、北海道旭川市出身。NSC東京校6期生。2023年、イギリスの人気オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で日本人初の決勝に進出して再ブレイクし、持ちネタ「安心してください、はいてますよ」の英語バージョン「I'm wearing pants!」が「『現代用語の基礎知識』選 2023ユーキャン新語・流行語大賞」で選考委員特別賞に選ばれた。