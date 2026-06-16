Jリーグは16日、『2026／27明治安田Jリーグ』において「MUFG THE国立DAY」を計18開催することを発表した。

今回大会では、開幕節となる8月7日（金）の「横浜F・マリノス vs. 鹿島アントラーズ」をはじめ、2024シーズンの「THE国立DAY」（当時名称）開始以来、シーズン最多となる計18試合が開催される。

「MUFG THE国立DAY」では、コラボイベントなど様々な施策や演出を行うほか、初めて来場される方や観戦回数の少ない方向けの招待施策を実施していく予定だ。開催試合は以下の通り。

■2026／27明治安田Jリーグ MUFGスタジアム開催試合

【明治安田J1リーグ】

第1節 8月7日（金）19:30 横浜ＦM vs. 鹿島

第2節 8月14日（金）19:00 東京V vs. 柏

第3節 8月21日（金）19:30 FC東京 vs. 千葉

第3節 8月23日（日）19:30 FC町田 vs. 浦和

第6節 9月6日（日）未定 川崎F vs. 清水

第7節 9月12日（土）未定 町田 vs. 横浜ＦM

第8節 9月19日（土）未定 FC東京 vs. 名古屋

第11節 10月21日（水）未定 横浜ＦM vs. 東京V

第14節 11月8日（日）未定 神戸 vs. 浦和

第18節 12月4日（金）未定 FC東京 vs. 川崎F

第20節 12月19日（土）未定 鹿島 vs. 東京V

第21節 2月14日（日）未定 東京V vs. 浦和

第22節 2月20日（土）未定 FC東京 vs. 長崎

第23節 2月27日（土）未定 川崎F vs. 町田

第24節 3月6日（土）未定 東京V vs. 横浜ＦM

第26節 3月14日（日）未定 千葉 vs. 浦和

第27節 3月21日（日・祝）未定 清水 vs. 鹿島

※未定のキックオフ時刻については、2026年開催分は7月1日（水）、2027年開催分は12月上旬の発表を予定。

【明治安田J2リーグ】

第2節 8月16日（日）18:00 横浜FC vs. 磐田