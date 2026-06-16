日本代表はオランダ代表相手にドローに持ち込んだ [写真]=Getty Images

　FIFAワールドカップ2026でアジア勢の奮闘が続いている。

　現地時間15日までにグループAからグループGまでの第1節が終了したFIFAワールドカップ2026だが、アジア勢は6試合を戦い2勝4分と無敗を維持。そのうち5試合で欧州または南米勢から勝ち点を獲得している。

　大会初日に登場した韓国代表はロングスローからチェコ代表に先制を許すも、ファン・インボムとオ・ヒョンギュのゴールで逆転勝利。終盤にはFC東京に所属するGKキム・スンギュの好セーブも光り、白星発進に成功した。自国開催の前回大会で3戦全敗に終わったカタール代表は、スイス代表に先制されたが90＋4分に追い付き初勝ち点を獲得している。

　オーストラリア代表はハカン・チャルハノールやアルダ・ギュレルらを擁するトルコ代表に終始主導権を握られるも2－0で勝利。優勝を目標に掲げる日本代表はオランダ代表に2度リードを許したが、中村敬斗と鎌田大地がネットを揺らしてドローに持ち込んだ。さらに15日にはサウジアラビア代表がウルグアイ代表と1－1、イラン代表がニュージーランド代表と2－2のドローゲームを演じている。

　出場枠が「48」に拡大された今大会、アジアからは合計9チームが参戦。現地時間16日にはイラク代表がノルウェー代表、ヨルダン代表がオーストリア代表とそれぞれ対戦。翌17日にはウズベキスタン代表がコロンビア代表と激突する。

　ここまでのアジア勢の試合結果は以下の通り。

▼グループA
韓国代表　2－1　チェコ代表

▼グループB
カタール代表　1－1　スイス代表

▼グループD
オーストラリア代表　2－0　トルコ代表

▼グループF
オランダ代表　2－2　日本代表

▼グループH
サウジアラビア代表　1－1　ウルグアイ代表

▼グループG
イラン代表　2－2　ニュージーランド代表