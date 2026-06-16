FIFAワールドカップ2026でアジア勢の奮闘が続いている。

現地時間15日までにグループAからグループGまでの第1節が終了したFIFAワールドカップ2026だが、アジア勢は6試合を戦い2勝4分と無敗を維持。そのうち5試合で欧州または南米勢から勝ち点を獲得している。

大会初日に登場した韓国代表はロングスローからチェコ代表に先制を許すも、ファン・インボムとオ・ヒョンギュのゴールで逆転勝利。終盤にはFC東京に所属するGKキム・スンギュの好セーブも光り、白星発進に成功した。自国開催の前回大会で3戦全敗に終わったカタール代表は、スイス代表に先制されたが90＋4分に追い付き初勝ち点を獲得している。

オーストラリア代表はハカン・チャルハノールやアルダ・ギュレルらを擁するトルコ代表に終始主導権を握られるも2－0で勝利。優勝を目標に掲げる日本代表はオランダ代表に2度リードを許したが、中村敬斗と鎌田大地がネットを揺らしてドローに持ち込んだ。さらに15日にはサウジアラビア代表がウルグアイ代表と1－1、イラン代表がニュージーランド代表と2－2のドローゲームを演じている。

出場枠が「48」に拡大された今大会、アジアからは合計9チームが参戦。現地時間16日にはイラク代表がノルウェー代表、ヨルダン代表がオーストリア代表とそれぞれ対戦。翌17日にはウズベキスタン代表がコロンビア代表と激突する。

ここまでのアジア勢の試合結果は以下の通り。

▼グループA

韓国代表 2－1 チェコ代表

▼グループB

カタール代表 1－1 スイス代表

▼グループD

オーストラリア代表 2－0 トルコ代表

▼グループF

オランダ代表 2－2 日本代表

▼グループH

サウジアラビア代表 1－1 ウルグアイ代表

▼グループG

イラン代表 2－2 ニュージーランド代表