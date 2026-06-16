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日本代表は15日、U-19日本代表と非公開でトレーニングマッチを行った。 45分×1本で日本代表が2-0で勝利し、得点者は小川航基、町野修斗と発表された。公開されたウォーミングアップでは伊東純也も参加していたが、前日に行われたオランダ代表戦の疲労も考慮してか試合には出場しなかった。またサポートプレーヤーとして帯同している吉田麻也は、U-19日本代表で試合に出場した。

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