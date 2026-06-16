FIFAワールドカップ2026・グループHの第1節が現地時間15日に行われ、スペイン代表はカーボベルデ代表と0－0で引き分けた。試合後、スペイン代表MFロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）が、同国メディア『RTVE』を通して、試合を振り返った。

EURO2024を制した“欧州王者”のFIFAワールドカップ2026初陣は、前評判通りとはならなかった。今大会がFIFAワールドカップ初出場となったカーボベルデ代表とのゲームは、序盤からスペイン代表が主導権を握ったものの、堅守を武器に戦うカーボベルデ代表を攻略するには至らない。39分にはDFマルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド→レアル・マドリード）の頭での折り返しにFWフェラン・トーレス（バルセロナ）が合わせるも、ポストに嫌われる。

カーボベルデ代表GKヴォズィーニャ（シャヴェス／ポルトガル）の躍動もあり、後半に入ってもなかなか均衡を破れずにいると、71分にはFWラミン・ヤマル（バルセロナ）とMFミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）、81分にはMFダニ・オルモ（バルセロナ）、87分にはFWニコ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ）と攻撃的な交代カードを切っていくが、最後までゴールは奪えずにタイムアップ。スペイン代表のFIFAワールドカップ2026初陣はスコアレスドローで終了した。

ボールポゼッションは65％を記録し、最終的なシュート本数は27本を数えたものの、スペイン代表は得点を挙げられなかった。枠内シュートは7本と、カーボベルデの徹底した守備に苦しんだゲームとなったが、ロドリは「このようなゲーム展開で、どうやったらこじ開けられるかって？それは状況次第だ。選手たちのひらめきに加えて、自分たちがより鋭く攻撃できるか否かにもかかっている。それがサッカーというものだ」と冷静にコメント。守備に重きを置くチーム相手には、いかにしてチャンスを確実にゴールに結びつけるかが大事だと主張した。

「チームとしてはトライし続けなければならないが、スムーズに攻撃はできていた。あとは、自分たちが作り出したチャンスの場面で、最後の仕上げをもう少し丁寧にしなければならない」

「あれだけ自陣に引いて守る相手とのゲームでは、そう簡単にチャンスの数を増やすことはできない。だからこそ、到来したチャンスは確実に決めなければならなかった」

次節、スペイン代表は現地時間21日にサウジアラビア代表と対戦する。

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