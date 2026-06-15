







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの岸潤一郎は14日、ベルーナドームで行われたセ・パ交流戦の読売ジャイアンツ戦に「8番・中堅」で先発出場。3回の守備で、見事なダイビングキャッチを披露した。











両チーム無得点の3回表、巨人は1死無走者で8番・中山礼都が左打席に入る。



西武先発はアラン・ワイナンス。初球にチェンジアップでストライクを取った後の2球目、外角のナックルカーブを中山が強く打ち返した。



打球は右中間方向へ鋭いライナーとなって伸びていく。これを中堅の岸が的確に追い、最後はダイビングキャッチで好捕。素晴らしい反応で安打性の打球を掴み取り、技巧派のワイナンスを援護した。



試合はワイナンスと巨人先発・井上温大が締まった投げ合いを展開。西武は5回に、9番の石井一成がソロ本塁打を放ち先制した。



その1点をワイナンス、後を受けたトレイ・ウィンゲンター、篠原響、甲斐野央が最後まで守り抜き、西武が1－0で巨人を下した。



西武は、対巨人の3連戦を2勝1敗と勝ち越し。これで交流戦全6カードでの勝ち越しを決め、球団初となる交流戦優勝に向けて突き進んでいる。



好守の岸は、2回に三塁打を放つなど打撃でも活躍。走攻守で存在感を発揮し、レギュラー奪取に向けて気迫あふれるプレーを続けている。

























【動画】ワイナンスも拍手！岸潤一郎のダイビングキャッチがこちら

DAZNベースボールのXより













🤘



レギュラー奪取へ

岸潤一郎 ダイビングキャッチ



⚾️西武×巨人

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】