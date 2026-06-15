トッテナム・ホットスパーは14日、スペイン代表DFペドロ・ポロとの長期契約締結を発表した。なお、イギリスメディア『BBC』によると、2031年までの契約にサインしたとのことだ。

現在26歳のペドロ・ポロは、2023年1月にスポルティングからトッテナムへとレンタル移籍で加入。夏には4000万ポンド（約85億2000万円）での買い取り義務が付帯していた。

レンタル時代も含めた在籍3年半で、公式戦通算152試合に出場し13得点を記録。2025ー26シーズンはプレミアリーグでチームが低迷する中、右サイドバックとして34試合に出場し1得点を記録するなど、公式戦47試合でプレーしていた。

FIFAワールドカップ2026にもスペイン代表の一員として招集されているペドロ・ポロ。シーズン途中から指揮を執るロベルト・デ・ゼルビ監督は「ペドロは我々にとって非常に重要な選手であり、守備と攻撃の両方の状況で試合に影響を与える能力を一貫して示してきた。彼の技術力はもちろんのこと、メンタリティも素晴らしいと思う。彼は毎日、努力し、学び、向上しようと努力している。こうした資質こそ、選手が最高レベルに到達するために必要なものだ」と称賛のコメントを残している。

さらに「この新たな契約は、クラブに関わるすべての人にとって朗報だ。我々はペドロを信頼しており、今後も彼と共に働き、彼が今後さらに大きな成果を上げられるようサポートできることを楽しみにしている」と、新シーズンへの期待も口にしている。

なお、ペドロ・ポロも招集されているスペイン代表は、16日（火）にFIFAワールドカップ2026の初戦でカーボベルデ代表と対戦する。

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