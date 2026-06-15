■FIFAワールドカップ2026グループF第1節

会場：ダラス・スタジアム／6月15日（月）5時キックオフ

『FIFAワールドカップ2026』グループF第1節のオランダ代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

8大会連続8度目のワールドカップで「最高の景色を」目指す日本代表。システムはお馴染みの「3－4－2－1」が予想されるなか、森保一監督はゴールマウスをGK鈴木彩艶に託し、最終ラインには右から渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝を並べた。中盤のダブルボランチには佐野海舟と鎌田大地が入り、ウイングバックは右に堂安律、左に中村敬斗。注目のシャドーは久保建英と前田大然の組み合わせに。最前線には上田綺世が入る見込みだ。

オランダ代表戦は、5時キックオフ予定。試合の模様はNHK総合とDAZNで放送・配信される。

日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。

◼︎日本代表 スターティングメンバー

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

8 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

▼FW

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

◻︎日本代表 控えメンバー

▽GK

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

▽DF

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

5 長友佑都（FC東京）

20 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▽MF／FW

7 田中碧（リーズ／イングランド）

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

▽FW

6 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

9 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）

19 小川航基（NEC／オランダ）

26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

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