■FIFAワールドカップ2026グループF第1節
会場：ダラス・スタジアム／6月15日（月）5時キックオフ

　『FIFAワールドカップ2026』グループF第1節のオランダ代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　8大会連続8度目のワールドカップで「最高の景色を」目指す日本代表。システムはお馴染みの「3－4－2－1」が予想されるなか、森保一監督はゴールマウスをGK鈴木彩艶に託し、最終ラインには右から渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝を並べた。中盤のダブルボランチには佐野海舟と鎌田大地が入り、ウイングバックは右に堂安律、左に中村敬斗。注目のシャドーは久保建英と前田大然の組み合わせに。最前線には上田綺世が入る見込みだ。

　オランダ代表戦は、5時キックオフ予定。試合の模様はNHK総合とDAZNで放送・配信される。

　日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。

◼︎日本代表　スターティングメンバー
▼GK
1　鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
16　渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
3　谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
21　伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
▼MF
24　佐野海舟（マインツ／ドイツ）
15　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
8　久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10　堂安律（フランクフルト／ドイツ）
11　前田大然（セルティック／スコットランド）
13　中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
▼FW
18　上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

◻︎日本代表　控えメンバー
▽GK
12　大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23　早川友基（鹿島アントラーズ）
▽DF
2　菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
4　板倉滉（アヤックス／オランダ）
5　長友佑都（FC東京）
20　瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
22　冨安健洋（アヤックス／オランダ）
25　鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF／FW
7　田中碧（リーズ／イングランド）
14　伊東純也（ゲンク／ベルギー）
17　鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
▽FW
6　町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
9　後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
19　小川航基（NEC／オランダ）
26　塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

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