今日は2026年6月15日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月15日の12星座占いでは、おうし座が総合運1位。願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。2位はてんびん座、3位はふたご座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおうし座とおとめ座、金運がおうし座、おとめ座、うお座、仕事運がおうし座、ふたご座、おとめ座、健康運がおひつじ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。