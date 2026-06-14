◆どちらも投資信託だが目的が違う

ETF（上場投資信託）と毎月分配型ファンドは、どちらも複数の資産に分散投資できる商品ですが、投資家が重視するポイントは異なります。

ETFは市場全体の値動きに連動することを目指す商品が多く、資産形成を目的として利用されるケースが目立ちます。一方、毎月分配型ファンドは定期的に分配金を受け取ることを重視する投資家から注目されています。そのため、同じ投資信託でも利用目的が異なります。

◆ETFは資産形成向きの商品

ETFは、日経平均やTOPIX（東証株価指数）、S&P500などの株価指数に連動する商品が中心です。例えばS&P500連動型ETFを購入すると、米国の主要企業500社へまとめて投資しているのと同じような効果が期待できます。

また、運用コストが比較的低い商品も多く、長期投資との相性がよいとされています。新NISA（少額投資非課税制度）の普及によって、

・全世界株

・米国株

へ投資するETFや投資信託を利用する人も増えています。つまり「将来に向けて資産を育てたい」という人に利用されることが多い商品です。

◆毎月分配型ファンドは定期収入を重視

毎月分配型ファンドは、その名の通り毎月分配金を受け取ることができる商品です。株式や債券、REIT（不動産投資信託）などに投資し、その運用成果の一部を分配します。

毎月収入が入ることから、退職後の資産運用や定期収入を重視する投資家に利用されることがあります。ただし、分配金の金額だけを見るのではなく、基準価額や運用実績も確認することが大切です。

投資では「いくら受け取ったか」だけでなく、「資産全体がどう増減したか」を見る視点も重要になります。

◆初心者は何を重視するべき？

資産形成を重視するならETF、定期的な収入を重視するなら毎月分配型ファンドという考え方があります。もちろん、どちらがよい悪いという話ではありません。

大切なのは、自分が投資によって何を実現したいのかです。老後資金づくりなのか、毎月の収入補完なのかによって選ぶ商品は変わります。まずは商品名や利回りだけではなく、どのような資産に投資しているのかを確認することから始めてみましょう。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）