フルアムが、レアル・マドリードの監督を退任したアルバロ・アルベロア氏の招へいに近づいているようだ。13日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

フルアムでは2021年7月からマルコ・シウバ監督が率いていたが、契約満了に伴い、今シーズン限りで退任し、新しくベンフィカの指揮官に就任することが決定。後任の行方には注目が集まっているなか、アルベロア氏が最有力候補となっているようだ。

報道によると、交渉は継続中で、正式な合意には至っていないものの、就任に向けた交渉は最終段階まで進んでおり、フルアムはアルベロア氏が次期監督に就任することを期待していることが伝えられている。

現在43歳のアルベロア監督は、レアル・マドリードの下部組織出身選手で現役時代には同クラブのトップチームやリヴァプールなどでプレー。現役引退後は古巣レアル・マドリードのユース世代の監督を務めた後、2025年7月からレアル・マドリード・カスティージャ（Bチーム）の監督に就任していたなか、今年1月にはシャビ・アロンソ前監督（現：チェルシー）の後任としてトップチームの指揮官に就任。しかし、ピッチ内外で様々な問題を抱えていたチームを立て直すことはできず、今月9日に退任が発表された。