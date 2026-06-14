FIFAワールドカップ2026・グループC第1節が13日に行われ、ブラジル代表とモロッコ代表が対戦した。

第1回から23大会連続23度目の参加で最多5度の優勝を誇る王国ブラジルと、前回カタール大会にてアフリカ勢初のベスト4進出を果たしたモロッコ。FIFAランキング6位と7位による注目のビッグマッチが実現した。

序盤はモロッコが組織力で試合の主導権を掌握し、21分に試合の均衡を破る。ブライム・ディアスがピッチ中央から針の穴に糸を通すようなスルーパスを供給。抜け出したイスマエル・サイバリが、ループシュートで相手GKアリソンとの一対一を制した。

32分、ブラジルが個人技で試合を振り出しに戻す。ペナルティエリア左の深い位置でパスを受けたヴィニシウス・ジュニオールが、カットインから右足一閃。強烈な一撃をゴールに叩き込んだ。

同点で折り返すと、後半は睨み合いの時間が続く。ブラジルはハフィーニャらがゴールを狙ったものの、相手GKヤシン・ブヌの牙城を崩すには至らない。後半にゴールは生まれず、強豪国対決は1－1で勝ち点「1」ずつを分け合った。

次節、ブラジルはハイチ代表と、モロッコはスコットランド代表と対戦する。

【スコア】

ブラジル代表 1－1 モロッコ代表

【得点者】

0－1 21分 イスマエル・サイバリ（モロッコ）

1－1 32分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）

【ゴール動画】ブラジルvsモロッコ