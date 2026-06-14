今日は2026年6月14日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月14日の12星座占いでは、みずがめ座が総合運1位。まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。2位はおとめ座、3位はしし座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がいて座とみずがめ座、金運がおとめ座、仕事運がおとめ座とみずがめ座、健康運がふたご座、てんびん座、いて座、みずがめ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。