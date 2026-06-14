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2026.06.14 14:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 0 0 2 0
ロッテ 0 1 1 1 0
  • OUT

    7番 Ｇ・ポランコ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 山口 航輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 安田 尚憲 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    Ｄ0-1ロ

    4番 Ｎ・ソト 左中間ホームラン ロッテ得点！ Ｄ 0-1 ロ

  • OUT

    9番 三森 大貴 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 松尾 汐恩 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 度会 隆輝 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 史礁 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 友杉 篤輝 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    4番 筒香 嘉智 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 センターフライ 2アウト

  • OUT

    2番 勝又 温史 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1塁

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