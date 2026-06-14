ロッテ vs ＤｅＮＡ 2026年6月14日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ＤｅＮＡ Ｄ 0 0 0 2 0 ロッテ ロ 0 1 1 1 0 2回裏 ロッテの攻撃 OUT 7番 Ｇ・ポランコ 空振り三振 3アウト

OUT 6番 山口 航輝 空振り三振 2アウト

OUT 5番 安田 尚憲 レフトフライ 1アウト

OUT Ｄ0-1ロ 4番 Ｎ・ソト 左中間ホームラン ロッテ得点！ Ｄ 0-1 ロ 2回表 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 9番 三森 大貴 セカンドゴロ 3アウト

OUT 8番 宮下 朝陽 レフトヒット ランナー：1、2塁

OUT 7番 松尾 汐恩 センターヒット ランナー：1塁

OUT 6番 度会 隆輝 ファーストゴロ 2アウト

OUT 5番 宮﨑 敏郎 ファーストファウルフライ 1アウト 1回裏 ロッテの攻撃 OUT 3番 西川 史礁 ライトフライ 3アウト

OUT 2番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト

OUT 1番 友杉 篤輝 サードファウルフライ 1アウト 1回表 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 4番 筒香 嘉智 ショートフライ 3アウト

OUT 3番 佐野 恵太 センターフライ 2アウト

OUT 2番 勝又 温史 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

OUT 1番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1塁 (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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