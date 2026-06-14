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2026.06.14 14:00 ZOZOマリンスタジアム
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OUT
7番 Ｇ・ポランコ 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 山口 航輝 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 安田 尚憲 レフトフライ 1アウト
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OUT
Ｄ0-1ロ
4番 Ｎ・ソト 左中間ホームラン ロッテ得点！ Ｄ 0-1 ロ
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OUT
9番 三森 大貴 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 宮下 朝陽 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 松尾 汐恩 センターヒット ランナー：1塁
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6番 度会 隆輝 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 友杉 篤輝 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 ショートフライ 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 勝又 温史 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1塁
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