JリーグオールスターDAZNカップが13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、J2・J3 EAST-Aが優勝。試合後には表彰式が行われ、土居聖真がMIPに輝いた。

JリーグオールスターDAZNカップは、1日で全7試合を行うトーナメント方式の大会となっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催（3位決定戦は20分制）。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出された。

準決勝でJ1勢がともに敗れる波乱もあったなか、決勝戦はJ2・J3 EAST-AとJ2・J3 WEST-Bが対戦し、土居聖真のゴールを守り抜いたJ2・J3 EAST-Aが大会を制した。

また、土居は大会を通じて最も印象的なプレーを披露した選手に贈られるMIP賞も受賞。DAZNの『FanZone』および会場に詰めかけた観客の投票によって選出された。なお、大会得点王は複数得点者がいなかったため、該当なしに。ベストゴール賞は榊原彗悟、ベストセーブ賞は谷晃生がそれぞれ受賞している。

表彰は以下の通り。



【最終順位】

優勝：J2・J3 EAST-A

準優勝：J2・J3 WEST-B

3位：J1 EAST

4位：J1 WEST

5位：J2・J3 EAST-B

6位：J2・J3 WEST-A

【MIP】

土居聖真（J2・J3 EAST-A/モンテディオ山形）

【得点王】

該当者なし（複数得点者なしのため）

【ベストゴール賞】

榊原彗悟（J2・J3 WEST-B/大分トリニータ）

【ベストセーブ賞】

谷晃生（J1 EAST/FC町田ゼルビア）