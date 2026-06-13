FIFAワールドカップ2026の共催国アメリカ代表が、大会で好スタートを切った。

グループD初戦でパラグアイ代表と対戦したアメリカ代表は、クリスチャン・プリシッチ（ミラン／イタリア）、セルジーニョ・デスト（PSV／オランダ）、フォラリン・バログン（モナコ／フランス）、ウェストン・マッケニー（ユヴェントス／イタリア）ら攻撃陣が躍動し、前半だけで3点を奪取。後半途中出場のリカルド・ペピ（PSV／オランダ）やジョバンニ・レイナ（ボルシアMG／ドイツ）らも存在感を示し、4－1の快勝を収めた。

国際サッカー連盟（FIFA）によると、アメリカ代表がW杯で4得点以上を奪ったのは、12度目の参加にして同国史上初。3得点差での勝利は、3位で終えた1930年の第1回ウルグアイ大会でのベルギー代表戦（3－0）とパラグアイ代表戦（3－0）以来、96年ぶりの出来事になる。

近年タレント力を増すアメリカ代表が、“過去最強”の陣容であることに疑いの余地はないだろう。データサイト『Opta』によると、パラグアイ戦のスターティングイレブンは同国のW杯の歴史上初めて、欧州5大リーグから1人ずつ以上が名を連ねた。プレミアリーグからはDFクリス・リチャーズ（クリスタル・パレス）とDFアントニー・ロビンソン（フルアム）、MFタイラー・アダムズ（ボーンマス）の3名、セリエAからはマッケニーとプリシッチの2名。ラ・リーガはDFアレックス・フリーマン（ビジャレアル）、ブンデスリーガはMFマリク・ティルマン（レヴァークーゼン）、リーグ・アンはバログンがそれぞれプレーしている。また控え選手たちも欧州のメジャークラブで活躍しており、層の厚さを示した。

プリシッチはW杯で通算4ゴールに絡んでおり、ランドン・ドノヴァン氏の5ゴール関与に次ぐ歴代2位タイ（クリント・デンプシー氏と並ぶ）の数字に。C・リチャーズはパラグアイ戦で83本のパスすべてを成功させ、W杯でパス成功率100パーセントを記録した選手としては1966年以降で最多のパス数となった。

アメリカはダークホースとして自国民を熱狂させることができるのだろうか。第2節でオーストラリア代表と、第3節でトルコ代表と対戦する。

【ハイライト動画】アメリカ代表、パラグアイ代表に4発快勝！