ボスニア・ヘルツェゴビナ代表DFセアド・コラシナツ（アタランタ／イタリア）がFIFAワールドカップ2026で見せた神がかり的なプレーが話題を呼んでいる。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表はW杯グループB第1節でカナダ代表と対戦。先制して迎えた53分、カナダの見事なパスワークに翻弄されて絶体絶命のピンチを迎えた。ゴール前で相手DFリッチー・ラリアが放ったシュートはGKニコラ・ヴァシリの脇の下を抜けたが、その奥でカバーに入ったコラシナツがブロックする。クリアはゴール方向に向かったものの、奇跡的にクロスバーへと当たり、こぼれ球を味方がかき出した。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は最終的に追いつかれてカナダ代表と勝ち点「1」ずつを分け合ったが、母国を救ったコラシナツのスーパークリアは世界中で話題を呼んだ。『ESPN』は「信じられないようなゴールラインでのクリア。今大会でのベストセーブ候補筆頭だ」と綴り、イギリスメディア『BBC』も「今回のワールドカップどころか、今年1番のクリアだ。ワオ」と賛辞を送った。

また、スポーツ専門メディア『アスレティック』は、「元アーセナルのDFが、カージャックを試みた武装強盗を素手で撃退し、メスト・エジルと2人の妻たちを守った件に続く英雄的行動だ」と、コラシナツの守備力を絶賛している。

【動画】コラシナツがスーパークリア！