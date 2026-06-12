オリックス、序盤を2点リード

3回を終え、オリックスが阪神に2点リード。1回裏に西川、紅林の連続ホームランで2点を奪い先制。阪神はその後、オリックス投手陣の前に無得点に抑えられている。序盤を終えて、オリックスが優位に進めている。

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