日本代表MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）が、MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）の日本代表離脱についてコメントした。

15日に、FIFAワールドカップ2026の初戦となるオランダ代表戦を控えている日本代表。ベースキャンプ地のナッシュビルで調整をしていた中、現地時間11日に別メニューで調整していた遠藤の離脱が正式決定。FW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）が追加招集されることも決定した。

ショッキングなニュースが舞い込んだ中、鎌田は「自分が若いときから彼とは一緒にやってるので、自分自身も思うところはたくさんある」と言及。「彼自身が一番悔しいでしょうし、自分たちができることっていうのは、そういうのを乗り越えて、自分たちが目指してるところにチーム一丸となってやっていくのが大事かな」と、大きな影響がある中でも、目標をブラさずに結果を残すことが大事だとした。

遠藤の離脱は森保一監督から聞いて知ったという鎌田。ケガで別メニューが続いていた遠藤については「会話はよくしてましたけど、サッカーの話だったり、チームの話はよくしていた」と、ケガについては深く話していなかったとのこと。「僕自身も、ある意味サプライズだった」と、驚きはあったという。

シント・トロイデンではチームメイトとして戦い、ブンデスリーガやプレミアリーグではライバルチームの選手としても対戦。遠藤との関係は深い鎌田はショックも大きいところ。ただ、「僕たちがやるのは、自分のプレイに集中することだったり、これ以上ケガ人が出ないようにやらないといけないと思う。自分ができることに、100%フォーカスすることが必要かなと思います」と、しっかりと前を向き、W杯でしっかりとしたパフォーマンスを出すことが重要だとした。

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