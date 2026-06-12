FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表の新キャプテンに板倉滉が就任した。日本代表の山本昌邦ナショナルチームダイレクターは11日の非公開練習中に取材に応じ、ケガによる遠藤航の離脱を発表。町野修斗の追加招集と板倉滉の新キャプテン就任を併せて公表した。

板倉の新キャプテン就任の経緯について「今日（11日）こちらに来てミーティングがありました。その中で森保（一）監督より、遠藤選手がチームを離れること、そして新しいキャプテンとして板倉選手が決まったこと」を選手たちに報告したという。遠藤の考えを尊重して全員の前での挨拶を行わず、すでにチームから離脱している。

山本ダイレクターは「板倉選手は遠藤選手が離れる前に話をして、今日のミーティングで新しいキャプテンとして（森保一監督が）選手に伝えました。『より一層の責任と覚悟を持って進みましょう』という話があり、雰囲気としては絆が強まるものだった。遠藤選手がここまでチームを引っ張り、積み上げてきてくれたことをみんなでやるという覚悟があるので、私の方からは言う事はありません」と状況を伝えた。

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