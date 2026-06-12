前回王者・アルゼンチンが首位返り咲きでW杯へ、日本は変動なく18位…開幕直前発表の最新FIFAランキング発表

国際サッカー連盟（FIFA）は6月11日、最新のFIFAランキングを発表した。

史上初の3カ国共催、そして史上最多48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026の開幕を目前に控え、最新のFIFAランキングが発表され、前回大会王者のアルゼンチン代表が2025年7月以来の首位に返り咲き。王座を守る戦いに臨むこととなる。

また、4月1日の発表で首位に立っていたフランス代表は3位に転落。スペイン代表は2位をキープし、4位のイングランド代表、5位のポルトガル代表も変動はなかった。

日本代表は18位と前回から変動なし。そのほか、日本代表がFIFAワールドカップ2026のグループステージで対戦するオランダ代表は1つ下げて8位、、チュニジア代表も1つ順位を落とし45位、スウェーデン代表は38位から変動しなかった。

FIFAランキングのトップ30は以下の通り。

1位（＋2） アルゼンチン

2位（－1） スペイン

3位（－2） フランス

4位（－） イングランド

5位（＋1） ポルトガル

6位（－1） ブラジル

7位（＋1） モロッコ

8位（ー1） オランダ

9位（－） ベルギー

10位（－） ドイツ

11位（－） クロアチア

12位（＋1） イタリア

13位（＋1） コロンビア

14位（＋1） メキシコ

15位（ー1） セネガル

16位（＋1） ウルグアイ

17位（－1） アメリカ

18位（＋1） 日本

19位（－1） スイス

20位（＋1） イラン

21位（－1） デンマーク

22位（－） トルコ

23位（－） エクアドル

24位（－） オーストリア

25位（－） 韓国

26位（－） ナイジェリア

27位（－） オーストラリア

28位（－） アルジェリア

29位（－） エジプト

30位（－1） カナダ