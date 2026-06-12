FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表からキャプテン遠藤航が離脱することが決定した。11日に山本昌邦ナショナルチームダイレクターが報告した。
遠藤の離脱に伴う追加招集はFW町野修斗で最終調整中。また今大会に臨む日本代表のキャプテンにはDF板倉滉が指名された。【総集編】3分で分かる！ FIFAワールドカップ2026 全48カ国ガイド
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