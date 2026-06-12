日本代表の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが11日の非公開練習中に取材に応じ、遠藤航の離脱、町野修斗の追加招集、板倉滉の新キャプテン就任を発表した。

遠藤は5月31日に行われたキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦で長期離脱から約3カ月半ぶりに実戦復帰。しかしながら、メキシコ・モンテレイでのキリンチャレンジキャンプ（事前合宿）では別メニュー調整が続き、前日10日の練習にはスパイクを履いてピッチに現れたが、部分合流にとどまっていた。

山本ダイレクターは「本日、遠藤航選手がチームをすでに離れました。メディカルスタッフの報告を受けて、（森保一）監督が最終決断をしました。本人も調整を続けてきましたし、本当に本人が一番悔しいと思います。私としても本当に残念です」と報告した。また山本ダイレクターは遠藤からのメッセージを代読。「メディアの方々には直接お話することができず本当に申し訳ございません。みんなが最高の結果を残してくれることを願っています」と読み上げた。

11日の練習前にミーティングを実施し、森保監督が遠藤の離脱と板倉の新キャプテン就任を選手たちに報告したという。サポートプレーヤーの吉田麻也や南野拓実のように違った形でチーム帯同する可能性についても問われたが「初戦に向けてチームが大事な準備をしている。本人の意思です」と遠藤の考えを尊重したようだ。

【総集編】3分で分かる！ FIFAワールドカップ2026 全48カ国ガイド