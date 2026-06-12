日本サッカー協会は11日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のメンバー変更を正式発表した。

ケガのため遠藤航がチームから離脱し、町野修斗を追加招集することが決定した。日本代表の山本昌邦ナショナルチームダイレクターは11日の非公開練習中に取材に応じ、町野の追加招集を報告。町野の合流タイミングについて、山本ダイレクターによると「早ければ夕方にはこちら（アメリカ・ナッシュビル）に着ける」と語っていた。

なお、背番号は遠藤の「6」を引き継ぐ形となる。